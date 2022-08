"Zurück zu den Wurzeln": Würzburgs Basketballer benennen sich um

Das Würzburger Bundesliga-Basketballteam benennt sich um: Aus s.Oliver Würzburg wird Würzburg Baskets.

Unter dem Namen Würzburg Baskets gingen die Unterfranken zuletzt vor zwölf Jahren an den Start. Die Umbenennung wird nötig, weil sich mit s.Oliver der Hauptsponsor zum Ende der vergangenen Saison zurückgezogen hatte. "Wir gehen vorerst wieder zurück zu unseren Wurzeln und treten unter dem neutralen Namen Würzburg Baskets an", erklärt Geschäftsführer Steffen Liebler, "gerade der Zusatz 'Baskets' ist ja trotz der zwölf Jahre mit s.Oliver als Namensgeber immer noch in aller Munde und wurde auch in den Medien weiter verwendet."

Zum Start der Sommervorbereitung an diesem Montag wird auch das Logo leicht angepasst. Lieber sagt dazu: "Unser Logo wird sich nur im Schriftzug geringfügig ändern. Wir wollen uns durch das Design mit der Stadtsilhouette weiterhin stark mit Würzburg identifizieren und bleiben selbstverständlich auch bei unserer Corporate Identity mit den traditionellen Farben rot und weiß."

Parallel suchen die Unterfranken nach einem neuen Partner. "Die Suche nach einem passenden Haupt- und Namenssponsor läuft natürlich weiter auf Hochtouren", sagt Lieber.