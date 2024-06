Zurück zu den Wurzeln

Zum 50. Geburtstag des VW Golf begeben wir uns auf eine EM-Zeitreise mit Europameister Erwin Kremers und Reporterlegende Karlheinz Wild. Teil I: der erste Triumph 1972 in Belgien.

1972 stand Deutschland erstmals in einem EM-Finale. Im Heysel-Stadion gewann die DFB-Elf im Schatten des berühmten Brüsseler Atomiums durch Tore von Gerd Müller (2 x) und Herbert Wimmer mit 3:0 gegen die Sowjetunion und durfte erstmals den Henri-Delaunay-Pokal in den Himmel stemmen. Der Beginn einer deutschen EM-Erfolgsgeschichte. "Deutschland ist Europas König", titelte der kicker. Auf dem linken Flügel spielte damals ein junger Erwin Kremers, der 90 Minuten durchspielte und seine damaligen Gegenspieler Murtaz Khurcilava und Revaz Dzodzuashvili regelrecht auseinandernahm. Für den damals 23-jährigen Schalker erfüllte sich mit dem EM-Sieg ein Kindheitstraum, den er im Rahmen der "Golf EM Zeitreise" mit kicker-Reporterlegende Karlheinz Wild noch einmal Revue passieren ließ.



In den 70er Jahren, der Blütezeit des deutschen Fußballs, war auch die Geburtsstunde des VW Golf. Auf einer Landstraße in der Nähe von Herzogenaurach, in einem VW Golf I sitzend, erinnert sich Karlheinz Wild an die wilden Siebziger und daran, wie er als 15-jähriger Junge die EM 1972 am TV-Gerät im heimischen Wohnzimmer verfolgte. "Ich war ein großer Bewunderer von Günter Netzer mit seinen langen Haaren, seiner Eleganz und seiner Spielintelligenz", erinnert sich Wild. Ebenjener Günter Netzer war es auch, der den jungen Erwin Kremers nach der gewonnen EM hervorhob: "Ich hätte dem Erwin vor drei Jahren, als er noch bei uns in Gladbach spielte, nie zugetraut, dass er einmal so groß rauskommen würde", sagte der Gladbach-Star damals dem kicker. Anruf aus dem Auto beim heutigen Pensionär Kremers: "Ich kann mich noch gut an die Einladung von Helmut Schön erinnern, der mich kurz vor dem Turnier für die A-Nationalmannschaft nominiert hat", erzählt der 75-Jährige am Telefon und fährt fort: "In dieser Jahrhundertelf zu spielen war für mich ein großes Privileg und hat mir auch viel Spaß bereitet."

Ganz in der Nähe der Herzo-Base auf dem Adidas-Gelände, wo sich aktuell die Nationalmannschaft auf die Heim-EM vorbereitet, stellt Wild den Golf I nach seiner Spritztour durch die fränkische Landschaft ab: "Etwas gewöhnungsbedürftig mit der alten Kupplung, aber das hat richtig Spaß gemacht." Nur wenige Hundert Meter entfernt schwitzen die Jungs von Julian Nagelsmann. Nun gilt es, die EM 2024 erfolgreich zu gestalten - und einen vierten EM-Titel zu holen? Wild, der die deutsche Mannschaft seit rund 30 Jahren auf ihren Turnieren begleitet, ist jedenfalls sehr zuversichtlich, dass die Nagelsmann-Elf es bis ins Finale schafft. Und dann? "Ob sie es tatsächlich gewinnen, weiß ich nicht. Viel wichtiger ist, dass die EM friedlich und ähnlich stimmungsvoll wie beim Sommermärchen 2006 wird."