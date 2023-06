Zurück zu alter Form? Huth stürmt für den Jahn

Nach der vorzeitigen Vertragsauflösung in Aue ist klar, wo es für Elias Huth weitergeht: Bei Liga-Konkurrent Jahn Regensburg will er zurück zu alter Form finden.

Der FC Erzgebirge Aue und Elias Huth haben sich "einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis Juni 2024 geltenden Vertrages" verständigt. Das teilten die Veilchen am Montagvormittag mit. Spätestens mit der Verpflichtung von Marcel Bär war klar, dass die Zeit des 26-jährigen Stürmers im Erzgebirge nach nur einem Jahr vorbei sein würde.

Huth war im Sommer 2022 als Hoffnungsträger nach Aue gekommen, stand vergangene Saison aber nur achtmal in der Startelf und blieb ohne Treffer. "Elias hat keine einfache Saison hinter sich, hat aber bei vergangenen Stationen bewiesen, welche offensiven Qualitäten er besitzt. Gemeinsam mit ihm wollen wir wieder an diese anknüpfen und ihm das nötige Vertrauen entgegenbringen, um gemeinsam eine erfolgreiche Drittliga-Saison spielen zu können", sagte Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV Jahn, zur Verpflichtung.

Wiedersehen mit Enochs

In Regensburg trifft Huth wieder auf Joe Enochs: Unter dem jetzigen Jahn-Cheftrainer hatte Huth 2019/20 beim FSV Zwickau in 31 Spielen 14 Tore und vier Torvorlagen erzielt. Insgesamt bringt der Angreifer die Erfahrung aus 180 Drittliga-Spielen mit, in denen ihm 36 Tore gelangen. Neben Aue und Zwickau lief er für den Halleschen FC, den 1. FC Kaiserslautern und Rot-Weiß Erfurt in der 3. Liga auf.

Auch er hofft, wieder an die vergangenen Spielzeiten anknüpfen zu können. Und außerdem: "Als gebürtiger Unterfranke freue ich mich, jetzt zum ersten Mal in Bayern Fußball spielen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass das Spielsystem in Regensburg gut zu mir passt und erhoffe mir dadurch eine erfolgreiche Saison gemeinsam mit dem SSV Jahn."

In der Oberpfalz unterschrieb Huth einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.