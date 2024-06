Zurück in Niedersachsen: Eintracht holt Di Michele Sanchez

Fabio Di Michele Sanchez verpasste in der letzten Saison mit dem 1. FC Saarbrücken den Aufstieg in die 2. Bundesliga nur knapp. Nun zieht es ihn doch eine Etage höher, er unterschreibt für zwei Jahre in Braunschweig.

Vergangene Saison absolvierte Verteidiger Fabio Di Michele Sanchez 33 Partien (kicker-Note 3,46) für den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga, zumeist als Einwechselspieler (27 Einwechslungen). Zum Aufstieg reichte es für den Halbfinalisten im DFB-Pokal nicht, der FCS beendete die Saison auf Rang 5. Di Michele Sanchez wird in der kommenden Saison dennoch eine Liga höher kicken, ihn zieht es zu Eintracht Braunschweig. Für den gebürtigen Hannoveraner, der im NLZ des VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, auch eine Rückkehr in die Nähe der Heimat. Vor zwei Jahren hatte er den VfL leihweise verlassen und heuerte bei NAC Breda in den Niederlanden an, ehe es zur vergangenen Saison ins Saarland ging.

"Fabio hat eine sehr gute Ausbildung in Wolfsburg genossen und kann trotz seines jungen Alters schon auf mehrere Spielzeiten im Profifußball zurückblicken, dabei konnte er bei NAC Breda Erfahrungen im Ausland, sowie beim 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga sammeln", spricht Sportdirektor Benjamin Kessel die Vita des 21-Jährigen in der Mitteilung auf der Vereinshomepage an. Bei der Eintracht ist er bereits der achte Sommerneuzugang, zudem machten die Löwen gestern die Vertragsverlängerung mit Leistungsträger Fabio Kaufmann fix.

Die Qualitäten des Deutsch-Italieners beschreibt Kessel wie folgt: "Wir sehen in ihm einen starken Herausforderer auf der linken Seite mit Dynamik und Offensivdrang. Zudem bringt er bereits die nötige Robustheit mit, um den Sprung in die 2. Bundesliga zu schaffen. Auf diesem Weg wollen wir ihn bestmöglich unterstützen und trauen ihm diese Entwicklung zu."

Di Michele Sanchez, der in Braunschweig einen Zweijahresvertrag unterschrieb, ist dankbar für die Chance, sein Können nun auch eine Liga höher unter Beweis stellen zu können: "Ich habe in den Gesprächen mit den Verantwortlichen ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Eintracht bekommen. Ich freue mich sehr auf die Fans und auf die Atmosphäre im Stadion und glaube, dass es für mich der richtige Schritt in meiner Karriere ist. Ich möchte mit der Mannschaft erfolgreich sein und mich bei den Löwen weiterentwickeln."