Zurück in London, zurück bei Tuchel: Aubameyang wechselt zu Chelsea

Das Hin und Her zwischen dem FC Chelsea und dem FC Barcelona in diesem Sommer bekam am letzten Tag der Transferperiode ein neues Kapitel: Pierre-Emerick Aubameyang (33) wechselt zu den Blues. Und damit zu einem Stadtrivalen seines Ex-Klubs Arsenal.

Wiedervereint bei Chelsea: Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel (li.) und Pierre-Emerick Aubameyang. imago/Team 2