Zurück in Liga 3: FSV Zwickau verpflichtet Syhre

Der FSV Zwickau hat sich am Schlusstag des Winter-Transferfensters noch einmal verstärkt - der neue Mittelfeldspieler tritt seine bereits vierte Station in der 3. Liga an.

Nachdem Anthony Syhre im Probetraining des FSV überzeugt hatte, erhielt er nun einen Vertrag bis zum Sommer bei den Schwänen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler bekommt zudem das Trikot mit der Rückennummer 3.

"Anthony hat insbesondere im Testspiel am Freitag in Dresden einen guten Eindruck hinterlassen", wird FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth in der offiziellen Verlautbarung der Westsachsen zitiert. Syhre spielte beim 3:3 an der Elbe über 90 Minuten mit. Der FSV bekomme, so Wachsmuth weiter, mit dem neuen Mann "eine weitere Option für unser defensives Mittelfeld", gleichzeitig gebe man ihm "die Chance, nach einem für ihn persönlich schwierigen letzten Jahr in der 3. Liga erfolgreich zu sein".

125 Partien in der 3. Liga

Syhre hatte in der vergangenen Saison noch für den Halleschen FC gespielt, war seit dem 1. Juni 2021 jedoch ohne Anstellung. Der gebürtige Berliner wurde in der Nachwuchsakademie von Hertha BSC ausgebildet, absolvierte insgesamt 25 Spiele für DFB-Auswahlmannschaften und bringt mit 125 Partien (sieben Tore) für Halle, Würzburg und Osnabrück reichlich Drittligaerfahrung mit. Für Fortuna Sittard bestritt Syhre in der Saison 2018/19 zudem eine Partie in der niederländischen Eredivisie.

"Ich möchte aus meiner Sicht erstmal schnellstmöglich zurück auf den Platz kommen und der Mannschaft helfen", sagte Syhre bei seinem offiziellen Dienstantritt in der Muldestadt. "Ich war knapp ein halbes Jahr raus und will natürlich auch spielen." Seinen neuen Arbeitgeber kenne er aus häufigen Duellen schon "sehr gut". "Nun freue ich mich auf alle FSV-Fans und hoffe, dass in naher Zukunft auch wieder viele ins Stadion kommen können und wir zusammen viele geile und erfolgreiche Spiele haben werden."

Am Samstag kommt der FCK

Am kommenden Samstag empfängt der aktuelle Tabellenzwölfte der 3. Liga mit dem auf Rang zwei platzierten 1. FC Kaiserslautern wohl die Mannschaft der Stunde der Spielklasse. Anstoß in der GGZ-Arena ist um 14 Uhr (LIVE! bei kicker).