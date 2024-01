Zurück in Duisburg: Preetz übernimmt als Geschäftsführer beim MSV

Der MSV Duisburg hat am Freitagabend Michael Preetz als neuen Geschäftsführer vorgestellt. Der 56-Jährige kehrt damit zu den Zebras zurück, für die er einst als Stürmer auflief.

Anfang Oktober 2023 hatte sich der MSV Duisburg nicht nur von Trainer Torsten Ziegner getrennt, sondern auch Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp freigestellt. Die Stelle war vakant - bis Freitagabend: Michael Preetz übernimmt als Geschäftsführer bei den Zebras, wie der Klub mitteilte, über die Länge der Laufzeit gab es keine Angaben.

Der langjährige Manager von Hertha BSC, dessen Vertrag in Berlin im Mai 2022 aufgelöst wurde, wird sein neues Amt ab sofort antreten. Für Preetz ist es eine Rückkehr, denn zwischen 1992 und 1994 lief er in 71 Pflichtspielen für Duisburg auf. In der Spielzeit 1992/93 trug der Stürmer mit 17 Toren maßgeblich zum Aufstieg des MSV in die Bundesliga bei, in der höchsten deutschen Spielklasse lief er 23-mal für den Verein auf.

Nun ist er als Funktionär zurück. "Wir freuen uns sehr, mit Michael Preetz eine starke und in Fußball-Deutschland respektierte Persönlichkeit für den MSV gewonnen zu haben", erklärte Ingo Wald, Vorstandsvorsitzender des MSV. "Michael Preetz ist der Wunschkandidat, der den MSV nach innen und nach außen auf einen erfolgreichen Weg bringen wird."

Das sieht auch Ulf Schott so: "Ihn zeichnen ausgeprägte Führungsqualitäten, starke Motivationsfähigkeiten, seine Identifikation mit dem MSV als ehemaligen Spieler und natürlich seine sportliche Expertise aus. Deswegen haben wir lange und intensiv darum gekämpft, Michael Preetz für den MSV zu gewinnen", so der Sportvorstand der Meidericher.

Preetz überzeugt die Hartnäckigkeit

Die Hartnäckigkeit von Wald und Schott haben Preetz letztlich dazu bewogen, beim MSV mit einzusteigen. Beide hätte um ihn gekämpft und ihm aufgezeigt, "dass sie entschlossen sind, einen neuen Weg beim MSV einzuschlagen und Strukturen zu verändern", wie Preetz betonte. "Dabei möchte ich tatkräftig mithelfen. Der Verein hat eine beeindruckende Geschichte, und ich bin entschlossen, die Ärmel hochzukrempeln und meinen Beitrag dazu zu leisten, den MSV auf einen erfolgreichen Weg zu führen."

Das ist auch nötig, denn Duisburg belegt derzeit mit vier Punkten Rückstand den 19. Platz in der 3. Liga. Am Samstag (16.30, LIVE! bei kicker) erfolgt der Re-Start im neuen Jahr mit dem Spiel bei 1860 München, der vier Punkte besser notiert ist.