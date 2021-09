Zurück in die Zukunft: Dresden lässt "Future Team" aufleben

Am Dienstagabend wird es bei Dynamo Dresden zu einem Comeback kommen: Das "Future Team" feiert nach vier Jahren sein Comeback.

Heute Abend um 19 Uhr feiert das neu aufgelegte "Future Team" sein Comeback. Gegner auf Platz 14 im Sportpark Ostra ist der SC Freital.

In dem "Future Team" sollen laut Vereinsangaben die besten Talente "aus den Mannschaften der U17, U19 und der 1. Mannschaft zusammengebracht, bestmöglich gefördert und noch näher an das Profi-Team herangeführt" werden. Ein ähnliches Team hatte Dresden bereits von 2015 bis 2017 an den Start gebracht.

"Wir möchten mit dem 'Future Team' auch die individuelle Entwicklung unserer Top-Talente weiter vorantreiben und bauen damit auf die gute Arbeit unserer Nachwuchs Akademie auf. Ziel ist es, den Übergangsbereich weiter zu stärken und bestmögliche Bedingungen für unsere Jugendspieler zu schaffen, um die Durchlässigkeit in den Profi-Bereich hochzuhalten", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker auf der Dynamo-Website.

Geplant sind für das "Future Team" in dieser Saison sechs bis acht Partien. Trainiert wird die Auswahl von Heiko Scholz, dem Assistenten von Chefcoach Alexander Schmidt.