Zurück in die USA: Rooney soll Ex-Klub DC United wieder auf Kurs bringen

Wayne Rooney steht vor der Rückkehr in die USA: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird er Trainer von MLS-Klub DC United.

Vor der Rückkehr in die USA: Wayne Rooney. IMAGO/PA Images

Wie zuerst "The Athletic" berichtete, hat sich Rooney mit den Verantwortlichen des Klubs, für den er von Juli 2018 bis Dezember 2019 relativ erfolgreich spielte, darauf geeinigt, den Trainerposten zu übernehmen. Letzte Details sind noch zu klären. Englands Rekordtorschütze hatte die US-Hauptstadt seinerzeit über ein Jahr vor Vertragsende Richtung Derby County verlassen. Dort fungierte er zunächst als Spielertrainer, nach der Entlassung von Phillip Cocu dann als Chefcoach.

Mit dem finanziell stark angeschlagenen englischen Zweitligisten durfte Rooney in der vergangenen Saison trotz des Abzugs von 21 Punkten zwischenzeitlich sogar vom Klassenerhalt träumen. Am Ende erwies sich die Hypothek in der Championship aber als zu groß, Ende Juni bat Rooney, den während der Saison sogar Jugendklub FC Everton gelockt hatte, nach turbulenten 18 Monaten um die Auflösung seines Vertrags.

Vom Regen in die Traufe? Am Freitag setzte es für DC ein 0:7

Auch in D.C. findet der 36-Jährige keine einfachen Bedingungen vor. Unter dem derzeitigen Interimscoach Chad Ashton rangiert United in der MLS-Tabelle mit 17 Punkten aus 17 Spielen auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference. Am Freitag setzte es für das Team um den deutschen Profi Julian Gressel mit dem 0:7 bei Philadelphia Union die höchste Niederlage der Klubgeschichte.

Ashton hatte erst im April die Nachfolge des beurlaubten Hernan Losada angetreten. Seit Rooneys Abgang als Spieler läuft D.C. United dem sportlichen Erfolg vergangener Tage in der MLS hinterher. 2020 und 2021 wurden die Play-offs verpasst.

Rooney selbst hatte in seiner Profikarriere zahlreiche Bestmarken aufgestellt. Mit 253 Pflichtspieltoren ist er Rekordtorschütze von Manchester United, mit dem er fünfmal englischer Meister wurde. Auch im Trikot der englischen Nationalmannschaft schoss kein Spieler mehr Tore als Rooney (53). Zudem ist er der Feldspieler mit den meisten Einsätzen für die "Three Lions" (120).