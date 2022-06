"Zurück in die Region": Mielitz spielt künftig in Oldenburg

Der VfB Oldenburg hat Sebastian Mielitz unter Vertrag genommen. Der ehemalige Bundesliga-Torhüter kommt aus Dänemark zurück in die 3. Liga.

Erst vor einem halben Jahr war Mielitz von Viktoria Köln zum dänischen Zweitligisten FC Helsingör gewechselt, nachdem er bei den Domstädtern seinen Stammplatz verloren hatte. Den Klub aus der dänischen Küstenstadt wird er aber nun schon wieder nach sechs Monaten und zwölf Pflichtspielen verlassen. Der VfB Oldenburg konnte den 32-Jährigen aufgrund einer Ausstiegsklausel ablösefrei in sein Team holen und schloss damit eine Lücke in der Kaderplanung mit einem prominenten Namen.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Sebastian Mielitz einen starken, sehr erfahrenen Torhüter für uns gewinnen konnten", freut sich Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter beim Aufsteiger. "Wir dürfen uns nicht nur auf einen guten Torhüter, sondern auch auf einen guten Typen freuen, der in unsere intakte Mannschaft passt. Sebastian ist im besten Torwartalter, hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Diese Erfahrung ist enorm wertvoll, gerade für einen Aufsteiger."

Einsätze in allen deutschen Profiligen und in Dänemark

Mielitz bestritt in seiner Karriere 62 Bundesliga-Spiele für Werder Bremen, kam in der 2. Liga für die SpVgg Greuther Fürth 33-mal zum Einsatz und lief für Bremen II und Viktoria Köln 76 in der 3. Liga auf. Erfahrung sammelte der Pokalsieger von 2009 in Dänemark bei SönderjyskE, für den er über 100 Pflichtspiele bestritt.

Für einen Wechsel nach Oldenburg sprach nun auch die Nähe nach Bremen. "Wir wollten unbedingt zurück in die Region, die wir aus meiner langen Zeit in Bremen gut kennen. Dass der VfB mir die Möglichkeit gibt, hier weiter professionell Fußball zu spielen, passt perfekt", sagt er.