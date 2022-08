Zurück in die Königsklasse? Frankfurts weiter Weg in die Gruppenhase

Eintracht Frankfurt will unbedingt zurück in die Frauen-Champions-League. Die Qualifikation zur Gruppenphase führt die Adlerträgerinnen zunächst nach Dänemark.

Frankfurt ist zurück im internationalen Frauen-Fußball. Viermal wurde der Champions-League-Titel bisher in die Mainmetropole geholt, diese Triumphe feierte allerdings der 1. FFC. Das erste Mal seit dem Zusammenschluss mit der Eintracht vor zwei Jahren schnuppert man in Frankfurt nun wieder Königsklassen-Luft, zunächst steht aber ein harter Weg in der Qualifikation an.

Während der FC Bayern München als Vizemeister erst eine Runde später einsteigt und der VfL Wolfsburg als Meister direkt für die Gruppenspiele qualifiziert ist, muss das Team von Trainer Niko Arnautis erstmal Erster beim Mini-Turnier in Dänemark werden. Dabei geht es am Donnerstag (19 Uhr) gegen Gastgeber Fortuna Hjörring. Im Falle eines Sieges würde die Eintracht dann drei Tage später gegen den Gewinner der Partie zwischen Ajax Amsterdam und Kristianstads DFF aus Schweden um den Einzug in die zweite und letzte Qualifikationsrunde spielen.

Alle deutschen Nationalspielerinnen dabei

"Das ist das klare Ziel, dass wir uns für die Gruppenphase qualifizieren. Das ist zwar ein langer Weg, aber mit unserer Qualität können wir das definitiv schaffen", sagte Spielführerin Tanja Pawollek der Deutschen Presse-Agentur. Mut macht auch das Personal, denn mit Laura Freigang, Sara Doorsoun, Sophia Kleinherne und Nicole Anyomi sind die vier deutschen EM-Teilnehmerinnen wieder im Training und damit auch im Kader der Eintracht.

"Die Vorfreude ist riesig, erstmals seit 2016 auf die internationale Bühne zurückzukehren und unsere Champions-League-Premiere unter dem Adlerdach zu feiern", sagte Sportdirektor Siegfried Dietrich. "Wir reisen mit Stolz, Euphorie, aber auch Demut zu diesem Wettbewerb, der mit so vielen großartigen Erinnerungen mit Frankfurt verbunden ist."