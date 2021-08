Zurück in die Heimat: Van der Hoorn verlässt die Arminia in Richtung Utrecht

Bereits am Dienstag hatte der kicker über den bevorstehenden Wechsel von Mike van der Hoorn zum FC Utrecht berichtet - am Mittwoch machte die Arminia den Abgang offiziell.

Der 28-jährige Innenverteidiger war im vergangenen Jahr aus Swansea nach Ostwestfalen gewechselt und hatte bei der Arminia mit 22 Bundesligaeinsätzen (kicker-Notenschnitt: 3,77) seinen Anteil am Klassenverbleib der Bielefelder. Ursprünglich lief der Vertrag des Niederländers bis 2023.

Rückkehr zum Jugendklub

"Mike ist mit seinem Wunsch, in die Heimat zurückzukehren, auf uns zugekommen. Da er vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden war und sich jetzt kurzfristig die Möglichkeit für ihn ergeben hat, nach Utrecht zurückzugehen, haben wir seinem Wunsch entsprochen", wird Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC, auf der Website des Bundesligisten zitiert. In der noch jungen neuen Spielzeit kam der 1,90-Meter-Mann sowohl im Pokal als auch im ersten Saisonspiel jeweils in der Schlussphase als Joker ins Spiel.

Van der Hoorn wurde zwischen 2006 und 2013 für sieben Jahre in der Jugend des FC Utrecht ausgebildet, nun zieht es ihn also wieder zurück in die Heimat. Die beiden Vereine einigten sich auf eine Leihe mit Kaufpflicht, über die Höhe dieser machte die Arminia keine Angaben.