"Zurück in der Spur": 1860 besteht Charaktertest mit Bravour

1860 München kann die Wiesn-Zeit im Gegensatz zu Stadtrivale FC Bayern mit Rückenwind angehen. Die Löwen zeigten gegen Absteiger Aue ein verändertes Gesicht.

Es ist ein etwas ungewohntes Bild in München: Rekordmeister FC Bayern steckt in einer Krise, auf drei Bundesliga-Remis in Serie folgte gar ein 0:1 beim FC Augsburg. Bei 1860 München dagegen läuft pünktlich zum Wiesn-Anstich vieles richtig.

Die Löwen verloren zuletzt zwar erstmals in dieser Saison klar mit 1:4 gegen die SV Elversberg, doch zeigten nun beim 3:1 gegen Absteiger und Schlusslicht Aue eine gute Reaktion. Gegen den FCE, der in seiner Krise nun ohne einen Präsidenten dasteht, drückte Neuzugang Fynn Lakenmacher (kicker-Note 1) der Partie mit einem Dreierpack seinen Stempel auf. Der Angreifer allein war aber nicht der Grund für den wichtigen Erfolg.

Auch dank der Heimstärke steht eine ruhige Wiesn-Zeit bevor

Denn die Spieler des TSV 1860 bewiesen Moral, mit viel Willenskraft wurde Aue besiegt und somit ein Charaktertest bestanden. Die deutliche Niederlage in Elversberg "gerade vor der Länderspielpause schnellstmöglich abzuhaken" (Albion Vrenezi) gelang. Nach dem fünften Sieg im fünften Heimspiel (bei 15:3 Toren) ist das Team laut Coach Michael Köllner "zurück in der Spur". Bereits jetzt ist klar, dass 1860 bis zum Ende der Wiesn am 3. Oktober in den Top 3 stehen wird. Weiter geht’s erst am 1. Oktober bei Dortmund II (14 Uhr).

Womöglich setzen die Löwen bis dahin auch außerhalb des Platzes ein Zeichen: Die schon länger laufenden Gespräche mit dem hoch talentierten Leandro Morgalla, der vor sechs Tagen volljährig geworden ist, befinden sich wohl auf der Zielgeraden. Morgalla habe sich "klar" zum Weg mit und bei 1860 bekannt, erklärte Sportchef Günther Gorenzel - eine baldige Vollzugsmeldung steht bevor. Und das obwohl sich auch mindestens drei Erstligisten um den U-19-Nationalspieler bemühen.