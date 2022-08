Zurück in der Serie A: Milik erweitert das Juve-Aufgebot

Die Juventus-Bosse haben sich für Arkadiusz Milik entschieden. Der 28-jährige Stürmer erweitert den ohnehin im Umbau befindlichen Kader der Alten Dame. Was bedeutet das für Memphis Depay?

Als Arkadiusz Milik an diesem Donnerstag bereits in Turin gelandet und am Juventus-Trainingsgeländer aufgetaucht war, stand der bevorstehende Transfer quasi schon fest. Einen Tag später war die Unterschrift nach dem erfolgreichen Medizincheck dann gesetzt: Der 28-jährige Stürmer heuert auf Leihbasis beim italienischen Rekordmeister an und soll in erster Linie als zuverlässiger Zielspieler sowie als Ersatzmann für Dusan Vlahovic agieren.

Der polnische Nationalspieler, der ab und an auch als hängende Spitze zusammen mit Vlahovic auflaufen könnte, bringt eine Menge Erfahrung mit - und vor allen Dingen reichlich erlebte Serie-A-Action. Milik war zwischen 2016 und 2021 beim italienischen Top-Klub Napoli angestellt, wo es der Angreifer in 122 Pflichtspielen auf 48 Tore brachte - 93 Partien und 38 Treffer alleine in der Serie A.

Depay abgestoßen, Milik empfangen

Doch nicht nur das: Der Torjäger, der seit Anfang 2021 von den Neapolitanern an Olympique Marseille ausgeliehen war und in diesem Sommer eigentlich fest bis 2025 verpflichtet wurde, hat auch schon in Polen für Gornik Zabrze, in Deutschland für Leverkusen und Augsburg sowie in den Niederlanden für Ajax Amsterdam gespielt. Ganz zu schweigen von bereits über 60 Länderspielen.

Kurzum: Die von "Max" Allegri trainierten Bianconeri bekommen in Milik einen gestandenen Profi, der ganz offensichtlich erschwinglicher war als Memphis Depay. Der 28-jährige Holländer, der erst vergangenes Jahr zum FC Barcelona gekommen und in diesem Umbruch-Sommer wieder aufs Abstellgleis gerückt war, hatte sich zwar mit Juve ebenfalls schon auf einen Transfer verständigt. "Memphis ist einer der Spieler, den wir auf unserer Liste haben", sagte zuletzt Juventus-Vizepräsident Pavel Nedved. Italienischen und spanischen Medienberichten zufolge sind die Gehaltsforderungen allerdings in Höhen geschossen, die sich die Turiner nicht leisten können oder leisten wollen.

Somit muss sich Depay weiter umsehen, während die Zahlen im Falle des noch bis 2025 an "OM" gebundenen Milik wie folgt aussehen sollen: eine Million Leihgebühr sowie eine Kaufoption über sieben Millionen Euro für 2023 - inklusive etwaiger Boni.