Zurück in der Premier League: Karius unterschreibt in Newcastle

Loris Karius macht noch einmal Station in der Premier League: Newcastle United verpflichtet den 29-Jährigen nach dem Ausfall seines Ersatztorhüters - vorerst aber nur bis Januar.

Back-up-Rolle in Newcastle: Loris Karius. imago images/Shutterstock

Karius erhält in Newcastle einen Kurzzeit-Vertrag mit der Option auf eine Ausdehnung bis zum Saisonende und wird beim Premier-League-Elften als Back-Up von Nationaltorhüter Nick Pope fungieren. Die Sprunggelenk-Verletzung von Ersatzkeeper Karl Darlow, zugezogen im Training vergangene Woche, hatte die Magpies eine Woche nach Transferschluss zum Handeln gezwungen. Den Slowaken Martin Dubravka, in der vergangenen Saison noch die Nummer 1, hatte Newcastle kurz vor Ende der Transferperiode an Manchester United verliehen.

Bis Donnerstagabend müssen die Premier-League-Klubs der Liga ihren 25-Mann-Kader für die erste Saisonhälfte melden.

Karius' Vertrag beim FC Liverpool war Ende Juni ausgelaufen, seitdem hatte er keinen Verein. Sein Stern bei den Reds sank nach den Fehlern im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid. Liverpool verpflichtete in der Folge seine heutige Nummer 1 Alisson. Karius machte kein Spiel mehr für den LFC, der ihn 2016 aus Mainz geholt hatte. Es folgten Leihgastspiele bei Besiktas (65 Pflichtspiele) und Union Berlin (fünf Pflichtspiele).