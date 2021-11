Zurück in der Premier League: Gerrard neuer Trainer bei Aston Villa

Aston Villa hat eine Einigung mit den Glasgow Rangers über einen Wechsel von Steven Gerrard erzielt. Gerrard tritt somit seinen ersten Job als Cheftrainer in der Premier League an.

In den letzten drei Jahren war Gerrard für den schottischen Renommierklub Glasgow Rangers tätig. Und der 41-Jährige arbeitete erfolgreich: In der vergangenen Saison durchbrach er die Dominanz des Erzrivalen Celtic und führte die Rangers zum ersten Titelgewinn seit 2011. Auch aktuell sind die Rangers Spitzenreiter.

Nun tritt er bei Aston Villa seinen ersten Trainerposten in der Premier League an. Zwar arbeitete er bereits beim FC Liverpool als Trainer, allerdings im Juniorenbereich. "Aston Villa ist ein Klub mit einer reichhaltigen Geschichte im englischen Fußball, und ich bin unheimlich stolz, dessen neuer Cheftrainer zu werden."

Villa, in der Vorsaison Elfter, liegt nach elf Spieltagen in der Premier League mit zehn Punkten und zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge auf Platz 16. Zwei Tage nach dem 0:1 beim FC Southampton - der fünften Niederlage in Folge - hatte der langjährige Trainer Dean Smith seinen Hut nehmen müssen.

Gerrard spielte während seiner gesamten Profikarriere fast ausschließlich für den FC Liverpool und stieg bei den Reds mit über 500 Pflichtspielen zur Vereins-Ikone auf. Mit Liverpool gewann er 2005 die Champions League sowie 2001 den UEFA-Cup. Zum Gewinn des Meistertitels reichte es aber für ihn nie, dreimal wurde er mit Liverpool in der Premier League Zweiter. Seine aktive Karriere ließ er 2015/16 mit einer Saison in der US-amerikanischen MLS ausklingen. Als Trainer von Aston Villa kehrt Gerrard am 11. Dezember (16 Uhr, LIVE! bei kicker) nun an die Anfield Road zurück.