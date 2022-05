Zurück im Saarland: Homburg holt Perdedaj aus Würzburg

Der FC 08 Homburg hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert - es ist sogar einer mit Zweitliga-Erfahrung.

Vom Main an die Saar: Fanol Perdedaj. IMAGO/foto2press

Fanol Perdedaj kommt zum 1. Juli von den Würzburger Kickers zum FC 08, wo er einen Vertrag bis Sommer 2024 erhält. Die Saarländer erhalten einen Spieler mit Erfahrung in der 2. und 3. Liga, dessen Karriere beim TSV Lichtenberg und dem 1. FC Wilmersdorf begann, ehe es im Hertha-NLZ weiterging. Von den Profis des Hauptstadt-Klubs zog Perdedaj auf Leihbasis zum dänischen Zweitligisten Lyngby BK weiter, kehrte 2013 aber zur Hertha zurück und spielte vor allem in der zweiten Mannschaft.

2014 wechselte der Deutsch-Kosovare in die 2. Bundesliga zu Energie Cottbus, verließ den Verein ein Jahr später aber wieder, um sich dem FSV Frankfurt anzuschließen. Nach dessen Abstieg in die 3. Liga schnürte der 30-Jährige ein Jahr für 1860 München die Fußballschuhe. Nach einem Jahr Vereinslosigkeit ging es 2018 beim 1. FC Saarbrücken weiter, im vergangenen Sommer bei den Würzburger Kickers. Mit den Mainfranken stieg Perdedaj aus der 3. Liga ab.

Spiele in Bundesliga und WM-Qualifikation

88 Einsätze in der 3. Liga, 73 Einsätze in der 2. Bundesliga und acht Spiele im Oberhaus sprechen für viel Erfahrung, die der FC 08 erhält. Hinzu kommen Spiele für die deutsche U 19, U 20 und U 21. 2014 debütierte er in einem inoffiziellen Freundschaftsspiel für die kosovarische Nationalmannschaft und bestritt 2016, nachdem der Kosovo offizielles FIFIA-Mitglied wurde, fünf Spiele im Rahmen der WM-Qualifikation.

Homburgs Trainer Timo Wenzel freut sich auf einen "absoluten Mentalitätsspieler, der uns mit Einsatz, Wille und seiner fußballerischen Qualität enorm weiterhelfen kann. Er ist einfach ein Krieger auf dem Fußballplatz, der für seine neue Aufgabe bei uns brennt. Wir sind sehr froh, dass sich Fanol für uns entschieden hat, da er ein Wunschspieler von uns war."

Perdedaj möchte dem Verein "bestmöglich helfen, um große Ziele zu erreichen. Ich freue mich zudem auch sehr, wieder ins Saarland zurückzukehren." Sein Vertrag beim ehemaligen Bundesligisten läuft bis Juni 2024.