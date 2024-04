Zurück beim Heimatverein: Weltmeister Durm kickt ab Sommer in der Landesliga

Ex-Profi Erik Durm wird ab Sommer die Landesliga unsicher machen. Der 31-jährige Weltmeister von 2014 kehrt zu seinem Heimatverein SG Rieschweiler zurück.

Erik Durm kehrt zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück und wird ab der neuen Saison wieder für seinen Heimatklub SG Rieschweiler in der Landesliga auflaufen. Der Weltmeister von 2014 hatte im Januar sein sofortiges Karriereende verkündet. "Seit Sommer letzten Jahres hatte ich leider immer wieder mit kleineren Verletzungen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, welche dazu geführt haben, dass ich dem FCK nicht so weiterhelfen konnte, wie ich persönlich und der Verein sich das gewünscht hätten", begründete der 31-Jährige im Winter seinen Schritt.

Seitdem ist Durm auch im Training der SG Rieschweiler anzutreffen. "Erik Durm ist, wie er sich in den letzten Wochen bei uns im Training präsentiert hat, eine Identifikationsfigur - nicht nur als herausragender Fußballer, sondern auch als Typ. Ein riesen Gewinn für Mannschaft und Verein. So ein erfahrener Spieler fehlte bislang in unserem jungen Kader. Er wird die Jungs in allen Bereichen weiterbringe", schwärmt SGR-Chefcoach Björn Hüther gegenüber dem hiesigen Onlineportal Die Rheinpfalz vom Neuzugang.

Weltmeister, DFB-Pokal- und Europa-League-Sieger

Durm, der neben sieben A-Länderspielen unter anderem auch 101 Bundesliga-, 31 Zweitliga-, 28 Premier-League- und 15 Champions-League-Partien bestritt, trug bis zur B-Jugend das Rieschweiler Trikot. Anschließend zog es ihn nach Saarbrücken und von dort aus nach Dortmund, wo er seine erfolgreichste Zeit erlebte. Neben dem Weltmeistertitel 2014 feierte Durm mit Dortmund 2017 den Gewinn des DFB-Pokals und 2022 mit Frankfurt den Coup in der Europa League.