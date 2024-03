Zurück bei der Mannschaft: Klostermann liegt im Plan

Anfang März äußerte sich Marco Rose vorsichtig optimistisch, auf Lukas Klostermann im Saisonendspurt wieder zurückgreifen zu können. Am Dienstag nun machte der Abwehrspieler von RB Leipzig den nächsten Schritt.

Seit dem 22. Spieltag fehlt Lukas Klostermann, beim 2:0 von RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach musste der 27-Jährige bereits nach 23 Minuten das Feld verlassen. Ohne Gegnereinwirkung hatte sich Klostermann eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.

Die Verletzung liegt nun einen Monat zurück, gespielt hat der Innenverteidiger seitdem nicht mehr. Auch beim Champions-League-Aus der Sachsen bei Real Madrid (1:1) Anfang März war Klostermann nur Zuschauer. "Es war von vornherein klar, dass wir die Länderspielpause nutzen wollen, um ihn ins Mannschaftstraining zu integrieren“, äußerte sich kurz danach Trainer Marco Rose. "Ob wir dann schon so weit sind, werden wir sehen." Klostermann ist so weit.

"Nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel ist Lukas Klostermann diese Woche wieder teil-integrativ ins Mannschaftstraining eingestiegen", teilte der Verein am Mittwoch mit. Es ist also wieder Land in Sicht für den 22-maligen Nationalspieler.

Für Leipzig geht es nach der Länderspielpause gegen den 1. FSV Mainz 05 weiter. Ob schon mit Klostermann, wird sich dann zeigen.