Zurück bei Benfica: Schmidt bekommt di Maria

Nach 16 Jahren kehrt Angel di Maria als amtierender Weltmeister zu Benfica Lissabon zurück - nach einer ungewöhnlichen Saison bei Juventus Turin.

Als Angel di Maria sein Debüt für Benfica Lissabon feierte, hatte in Deutschland Titelverteidiger VfB Stuttgart am dritten Bundesliga-Spieltag gegen Aufsteiger MSV Duisburg gerade sein erstes Saisonspiel gewonnen. 16 Jahre später trägt di Maria, nun mit 35 Jahren, wieder das Benfica-Trikot.

Am Mittwochabend gab der portugiesische Meister die ablösefreie Verpflichtung des amtierenden Weltmeisters bekannt, dessen Vertrag bei Juventus Turin nach einer Saison ausgelaufen war. Nach zuvor sieben Jahren bei Paris St. Germain hatte der schlaksige Flügelstürmer in der Serie A nur teilweise überzeugt. Auch wegen immer wieder auftretender Verletzungen absolvierte er "nur" 15 Liga- (vier Tore) und zwei Champions-League-Partien von Beginn an.

Seinen wohl stärksten Auftritt als Juventus-Profi hatte di Maria in der Gruppenphase der Königsklasse gegen Maccabi Haifa, als er beim 3:1-Heimsieg alle drei Treffer direkt vorbereitete. Eine Trophäe heimste di Maria in einer von vielen Turbulenzen begleiteten Saison beim ehemaligen Abo-Meister am Ende nicht ein - und blieb damit erstmals seit 2008/09 in einer Saison ohne Titel.

Im WM-Finale zeigte di Maria noch mal seine ganze Klasse

Mit Benfica hatte er einst seine ersten gewonnen, nachdem er zur Saison 2007/08 Rosario Central und damit seine argentinische Heimat gen Portugal verlassen hatte. Mit 22 Jahren wagte er schließlich den Sprung zu Real Madrid und war Teil der Mannschaft, die 2014 "La Decima" gewann, also nach jahrelanger Durststrecke den zehnten Königsklassen-Titel der Klubgeschichte. Danach zahlte Manchester United satte 75 Millionen Euro Ablöse für ihn, nur um ihn ein Jahr später für rund 63 Millionen Euro schon wieder an PSG abzugeben.

Nun darf sich Roger Schmidt auf den Benfica-Rückkehrer freuen, der im WM-Finale 2022, seinem ersten K.-o.-Runden-Startelfeinsatz bei jenem Turnier, mit einem Tor und einer Vorlage in 64 Minuten bewiesen hat, was immer noch in ihm steckt. Inzwischen kommt di Maria auf 132 Länderspiele.