Zurück aus der Sommerpause! Jetzt die neue KMD-Folge mit Nationalspieler Günter hören

KMD #97 - Christian Günter

Genug gefaulenzt, ab sofort wird im Wochenrhythmus wieder kräftig einer weggepodcastet! In der ersten KMD-Folge nach der Sommerpause sprechen wir mit dem Freiburger Nationalspieler Christian Günter über die Europameisterschaft, die Laune von Christian Streich nach Niederlagen und sein persönliches Geheimrezept als Dauerbrenner der Liga. Außerdem klingeln wir in Frankfurt bei kicker-Reporter Julian Franzke durch, der uns die Blamage der Eintracht in Mannheim und den neuen Trainer Oliver Glasner analysiert. Und oben drauf gibt's alle Infos zur ersten Pokal-Runde, den großen KMD-Saisonausblick und wichtige Neuigkeiten zur Managerliga! kicker meets DAZN meldet gehorsamst: WE ARE BACK!