Zurück auf P10: Startplatzstrafe für Gasly

Pierre Gasly verliert seinen vierten Startplatz für den Großen Preis von Spanien, weil er im Qualifying unter anderem Max Verstappen behindert hat.

Wie die Formel 1 am Samstagabend mitteilte, wird der 27-Jährige in Barcelona um sechs Plätze nach hinten strafversetzt und geht demnach nur als Zehnter in das Rennen am Sonntag (15 Uhr/Sky).

Grund für die Sanktion ist, dass der Alpine-Fahrer in der Qualifikation zwei andere Piloten behindert hat. Gasly habe in zwei voneinander unabhängigen Fällen sowohl Weltmeister Max Verstappen im Red Bull als auch Ferrari-Fahrer Carlos Sainz gestört. Durch die Strafe rutscht Nico Hülkenberg von Position acht auf sieben nach vorn.

Verstappen sicherte sich im Qualifying die Pole Position für das Rennen am Sonntag.