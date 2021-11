Zurück auf dem Platz: Die Hoffnung auf Bialek

Im April zog sich Bartosz Bialek im Training einen Kreuzbandriss zu, in dieser Woche kehrte der Pole auf den Übungsplatz zurück. Sehr zur Freude von Trainer Florian Kohfeldt.

"Es war der erste Schritt zurück", sagt Florian Kohfeldt, "das hat mich gefreut für ihn." Bartosz Bialek kehrte am Dienstag auf den Trainingsplatz des VfL Wolfsburg zurück, machte sogar schon wieder erste Übungen mit dem Ball. "Noch teilintegrativ, ohne Zweikämpfe, ohne Gegnerkontakt", beschreibt der Trainer. "Wir versuchen, ihn jetzt peu à peu aufzubauen."

Sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss ist der Pole auf den letzten Metern seiner Reha. Wenngleich auch da noch Geduld gefragt ist. Kohfeldt: "Er ist noch kein Kandidat für die nächsten Wochen."

"Eine unglaubliche Physis"

Und doch ist die Hoffnung da, dass Bialek im neuen Jahr wieder mitmischen kann. Der Angreifer, der am Donnerstag seinen 20. Geburtstag feiert, macht laut Kohfeldt "einen guten Eindruck, das Knie sieht gut aus". Der Trainer beschreibt die Vorzüge des Stürmers, der bislang in 19 Ligaspielen zwei Tore erzielt hat, so: "Er bringt eine unglaubliche Physis mit, hat ein sehr gutes Kopfballspiel und auch fußballerische Qualität. Ich freue mich, wenn er vollständig zurück ist."

Dabei sind Kohfeldts Erinnerungen an Bialek eigentlich nicht die besten. Im vergangenen November erzielte der Pole sein erstes Bundesligator - gegen Kohfeldts damaligen Klub Werder Bremen. Beim Wolfsburger 5:3 setzte Bialek seinerzeit den Schlusspunkt.