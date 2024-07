Zurück an alter Wirkungstätte: Michel unterschreibt in Paderborn

Der SC Paderborn kann wieder einen ehemaligen Publikumsliebling in seinen Reihen begrüßen: Der Zweitligist holte Sven Michel zurück.

Bereits zwischen Sommer 2016 und Januar 2022 schnürte Michel die Fußballschuhe für den SCP - und dies ziemlich erfolgreich. In 174 Pflichtspielen für den SCP erzielte er 66 Tore. Er war aber nicht nur erfolgreich, sondern spielte sich dank seines engagierten und nimmermüden Einsatzes auch in die Herzen der Fans.

Nun wird sich der 33-Jährige erneut das schwarz-blaue Trikot überziehen. Denn wie der SCP mitteilte, fand die Rückholaktion am Freitagnachmittag zu einem guten Ende, Paderborn und Michels bisheriger Arbeitgeber FC Augsburg einigten sich auf einen Wechsel.

Michel schaffte seinen Durchbruch als Profi in der Saison 2012/13 bei Energie Cottbus, ehe er nach Paderborn wechselte. Mit den Ostwestfalen stieg er am Ende der Saison 2018/19 sensationell in die Bundesliga auf, dem SCP gelang damit der Durchmarsch von der 3. in die 1. Liga. Nach seinem Weggang spielte er zunächst eineinhalb Jahre für Union Berlin, ehe er sich vor der letzten Spielzeit dem FCA anschloss. Glücklich wurde er bei den bayerischen Schwaben nicht, weshalb nun ein Jahr vor Vertragsende die Trennung erfolgt.

Augsburg erhält 300.000 Euro Ablöse

"Sven bringt alles dafür mit, unserem Kader in der Offensive zusätzliche Qualität zu verleihen", begrüßte Geschäftsführer Sport Benjamin Weber den Rückkehrer. "Er hat mehrere Jahre auf dem höchsten deutschen Niveau gespielt und bei seinen Stationen umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Seine Dynamik, Mentalität und Persönlichkeit werden uns auf und neben dem Platz helfen." Wie der SCP mitteilte, ist mit der Ankunft Michels der Kader für die Saison 2024/25 komplett.

Nach kicker-Informationen überweisen die Paderborner eine Sockel-Ablösesumme von 300.000 Euro nach Augsburg, beim SCP soll Michel für mindestens zwei Saisons unterschrieben haben. Genaue Details des Wechsels wurden aber nicht mitgeteilt.