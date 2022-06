Zurück am Uhlenkrug: Apfeld und Ripke übernehmen Schwarz-Weiß Essen

Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen präsentiert sein neues Trainerteam für die kommende Saison und setzt dabei auf Coaches aus der eigenen Heimatstadt: Damian Apfeld kehrt nach fünfeinhalb Jahren zu den Schwarz-Weißen zurück. Ihm zur Seite steht mit Ulf Ripke ein weiterer Mann mit ETB-Vergangenheit.

Mehr zur Oberliga Niederrhein Startseite

Transfers

Damian Apfeld kehrt als Trainer zum ETB Schwarz-Weiß Essen zurück: Zuletzt war der 36-Jährige beim FC Kray tätig und schaffte mit der Mannschaft vor ein paar Wochen den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein. Ihm zur Seite steht künftig Ulf Ripke (45), der in den letzten vier Jahren Cheftrainer beim Bezirksligisten SG Schönebeck war und früher auch als Spieler für den ETB aufgelaufen ist. Als Co-Trainer fungiert Max Klink, der seit Jahren schon gute Arbeit in der ETB-Nachwuchsabteilung leistet. Komplettiert wird das Quartett von Torwart-Trainer Kai Heutger.

"Ich hatte sehr gute und positive Gespräche mit den Verantwortlichen beim ETB. Mir war wichtig, zu erfahren, was der Verein möchte und wie der weitere Weg beim ETB aussehen soll. Das deckte sich dann auch mit meinen Vorstellungen", so Apfeld zu seiner Rückkehr an den Uhlenkrug. "Nach den Gesprächen habe ich richtig Bock auf diese Aufgabe und den Verein ETB bekommen. Was hier in den letzten Jahren aufgebaut wurde, möchte ich gerne mit diesen Leuten zusammen fortführen. Man bekommt auch einfach Lust, mit dem neuen Trainerteam zu arbeiten", so der Coach weiter.

"Ich wollte eigentlich als Trainer eine Pause einlegen, aber als der ETB jetzt auf mich zukam und mir diese neue Konstellation vorstellte, konnte ich nicht nein sagen, da die Schwarz-Weißen eine Art Herzensclub für mich sind. Damian Apfeld kenne und schätze ich schon sehr lange, und ich denke, dass wir uns richtig gut ergänzen werden", fügt Ripke hinzu.

Den Aufgalopp in die Vorbereitung zur kommenden Saison gibt es am Donnerstag: Um 18.30 Uhr startet das erste Training der Schwarz-Weißen am heimischen Uhlenkrug.