"Zur Zukunft unterschiedliche Sichtweisen": Schimmel und Freiberger verlassen Chemnitz

Der Chemnitzer FC verliert zwei weitere Stammkräfte. Toptorschütze Kevin Freiberger und Außenverteidiger Felix Schimmel suchen sich beide eine neue Herausforderung.

"Kevin und Felix haben in den zurückliegenden zwei Spielzeiten sportlich viel für den Verein gegeben und waren ein wichtiger Teil des Team", so Geschäftsführer Marc Arnold in der Bekanntgabe des Vereins - aber: "Bei den Vorstellungen zur Zukunft gibt es jedoch unterschiedliche Sichtweisen, weshalb sich die Wege zur neuen Saison trennen werden."

Freiberger wechselte 2020 von den Sportfreunden Lotte zum CFC und konnte in 61 Pflichtspielen 44 Torbeteiligungen sammeln. Mit elf Toren war er bester Torschütze in der zurückliegenden Saison. Dem Offensivspieler lag zwar ein Vertragsangebot vor, Freiberger entschied sich aber aus familiären Gründen zu einer neuen Aufgabe in seiner Heimat Nordrhein-Westfalen.

Ebenfalls wird sich Schimmel einen neuen Verein suchen müssen, nachdem ihm kein neuer Vertrag angeboten wurde. Der Rechtsverteidiger, der auch auf der linken Seite zu Einsätzen kam, spielte insgesamt 34-mal für Chemnitz.

Bereits in der Woche zuvor gab der CFC bekannt, dass sich Isa Dogan Lokomotive Leipzig anschließt und Christian Bickel seine Karriere beendet. Die vier Spieler verabschieden sich mit dem Gewinn des Landespokals gegen Chemie Leipzig.