Zur WM-Saison: Behnke kehrt ins DHB-Team zurück

Bundestrainer Markus Gaugisch hat am Donnerstag seinen Kader für die kommenden Länderspielmaßnahmen der deutschen Handball-Frauen nominiert.

Angeführt wird das Aufgebot für den gemeinsamen Lehrgang in Großwallstadt und den Auftakt der Qualifikation für die EM 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz vom Kapitäninnen-Duo Emily Bölk und Alina Grijseels, erstmals unter Gaugisch dabei ist Kreisläuferin Julia Behnke von der TuS Metzingen.

"Nach einem schweren letzten Jahr, wo sie noch mit den Folgen ihrer Verletzung zu kämpfen hatte, ist Julia aktuell in einer körperlich sehr guten Verfassung. Sie wird mit ihrer Erfahrung eine weitere Alternative am Kreis sein", sagte Gaugisch über Behnke, die letztmals bei der EM 2020 für Deutschland auflief. Höhepunkt des bevorstehenden Lehrgangs, der am 8. Oktober beginnt, sind die EM-Qualifikationsspiele gegen die Ukraine am 12. Oktober in Wetzlar (20.15 Uhr/Sport1) sowie in Israel am 14. Oktober (18.30 Uhr/Sportdeutschland TV) in Tel Aviv.

"Wir sind in beiden Spielen Favorit und wollen dieser Rolle auch gerecht werden", sagte Gaugisch: "Da es aber auch nicht mehr lange bis zur WM ist, wollen wir als Mannschaft unser Tempospiel weiterentwickeln und die Inhalte festigen, an denen wir auch bereits in den vergangenen Lehrgängen gearbeitet haben." Die WM findet vom 30. November an in Dänemark statt.

Das aktuelle Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Katharina Filter (Brest Bretagne/FRA), Sarah Wachter (Borussia Dortmund), Nicole Roth (Thüringer HC)

Feld: Amelie Berger (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim), Julia Maidhof (SCM Ramnicu Valcea/ROU), Viola Leuchter (TSV Bayer 04 Leverkusen), Alicia Stolle (Borussia Dortmund), Alina Grijseels (Metz Handball/FRA), Annika Lott (Thüringer HC), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Emily Bölk (Ferencvaros Budapest/HUN), Mia Zschocke (SCM Ramnicu Valcea/ROU), Antje Döll (SG BBM Bietigheim), Johanna Stockschläder (Thüringer HC), Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila/ROU), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Julia Behnke (TuS Metzingen)