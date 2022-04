Zur Verärgerung der Fans: Konami setzt bei Dreamteam verstärkt auf Echtgeld-Einsatz

Konami schraubt weiterhin an ihrem Fußballspiel. Der beliebte Modus MyClub heißt nun Dreamteam - Fans der Reihe reiben sich nicht nur wegen der Namensänderung verwundert die Augen.

Das japanische Entwicklerstudio Konami hat nach dem Saison-Update die ersten richtigen Schritte eingeleitet, um den verkorksten Start ihres Fußballspiels eFootball auszubügeln. Bereits vor Release wurde der aus dem Vorgänger PES bekannte Modus MyClub umbenannt und umgemodelt. Dreamteam funktioniert nun als Grundlage für eSportler und alle die es noch werden wollen - und kommt mit einer Änderung daher, die die Spieler zur Kasse zwingt.

Konami sorgt für mehr Echtgeld-Einsatz

Denn in Dreamteam muss sich eine Mannschaft aus Fußballern der ganzen Welt zusammengestellt werden. Wie in FIFA auch gibt es Standardvarianten der Karten und spezielle, mit Upgrades versehene Karten. Die befinden sich in Packs, welche mit Münzen, also der In-Game-Währung, gekauft werden können. Konnten Spieler diese in MyClub noch durch beispielsweise der Teilnahme an Events verdienen, wurde diese Funktion in Dreamteam kurzerhand gestrichen.

Events liefern jetzt lediglich die Standard-Währung als Gewinn, mit der nur die Standardvarianten der Kicker verpflichtet werden können. Wer sein Team also stetig weiterverbessern will, wird sich gezwungen sehen, Echtgeld zu investieren.

Bei der Community sorgt diese Entwicklung für Unmut. Im Reddit-Forum zum Spiel machte schnell ein Beitrag die Runde, der die Änderung der Ökonomie lamentiert. "Sie sind sehr gut darin, ihre Fanbasis zu verägern", kommentiert ein Nutzer.

Ein weiterer Fan stellt den Vergleich mit EA-Konkurrenzprodukt FIFA Ultimate Team auf, was seit Jahren von "Pay-to-Win"-Diskussionen begleitet wird: “Irgendwie hat sich Konami von 'supergroßzügig im Vergleich zu Fifa' zu einem kompletten Geizhals entwickelt."

Doch die "Pay-to-Win"-Debatte bleibt damit nicht allein, denn: Das Vorgehen erinnert an die Schattenseiten von "Free-to-play"-Spielen. Das Grundspiel ist zwar kostenlos verfügbar - bietet treuen Fans der Reihe aber keinen Mehrwert, wenn der beliebteste Modus stetig weiter in Richtung "bezahlen, um Spaß zu haben" mutiert.