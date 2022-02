"Zur Spitze aufschließen": McLarens Ziele mit dem neuen MCL36

Am Freitagabend löste auch McLaren das Rätsel um seinen Boliden für die neue Saison. Dabei fiel besonders die veränderte Farbgebung ins Auge. Mit dem neuen Rennwagen will der Rennstall den Abstand zur Formel-1-Spitze weiter verringern.

In den letzten Jahren pirschte sich McLaren wieder an die Spitze der Formel 1 heran und belegte im vergangenen Jahr den vierten Platz in der Konstrukteurswertung hinter Ferrari. Die Ausbeute im Vergleich zum Vorjahr konnten Daniel Ricciardo und Lando Norris von 202 auf 275 Zähler anheben und beendeten mit dem Sieg in Monza eine neunjährige Durststrecke. Der Brite Lando Norris, der seinen Vertrag bei McLaren langfristig bis 2025 verlängerte, wurde Sechster in der Fahrer-Wertung, der Australier Daniel Ricciardo Achter.

"Mit Lando und Daniel haben wir eine der stärksten Fahrer-Paarungen in unseren Reihen", sagte Seidl. Der neue Wagen ist erneut im auffälligen Orange gefärbt, neu sind blaue und schwarze Akzente: "Wir freuen uns, zu sehen, was die beiden mit dem MCL36 anstellen werden. Wir alle haben mit enorm viel Leidenschaft, Fleiß und Hingabe an ihm gearbeitet."