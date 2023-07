Zur Seelenmassage: Bayer mit Schick ins Trainingslager

Seit Anfang November kommt Patrik Schick nicht mehr richtig auf die Beine. Nach seiner Leistenoperation reist der Torjäger jetzt aber am Sonntag mit ins Trainingslager nach Österreich - in erster Linie zur Seelenmassage.

Aus Leverkusens Trainingslager in Saalfelden (Österreich) berichtet Stephan von Nocks

In den Tagen in Österreich wird sich für Beobachter ein ungewohntes Bild bieten: Patrik Schick im Kreise seiner Teamkollegen - zumindest abseits des Platzes. "Patrik fliegt mit", erklärt Simon Rolfes, dämpft aber jegliche Hoffnungen auf ein schnelleres Comeback des 27-Jährigen, der nach seiner Leistenoperation im Juni nun Anfang Oktober zur Mannschaft zurückkehren soll. "Er braucht noch Zeit", betont Leverkusens Geschäftsführer Sport, "dass er dabei ist, ist kein Zeichen, dass er bald wieder auf dem Trainingsplatz auftauchen wird."

Die Reise nach Saalfelden - auch der am Samstag verpflichtete Victor Boniface sitzt mit im Flieger - dient für den leidgeplagten tschechischen Nationalspieler vielmehr zur Seelenmassage, wie Rolfes, es einordnet: "Patrik soll bei der Mannschaft sein", sagt der Ex-Profi, der aus eigener Erfahrung weiß, wie die lange Reha abseits der Kollegen an einem nagt.

Jetzt ist Ruhe wichtiger als Aktivität. Simon Rolfes

Von einem harten Aufbautraining ist Schick, der nur wenige leichte Übungen absolvieren kann, ohnedies noch ein gutes Stück entfernt. "Im Moment ist noch nicht viel mit Reha-Training. Jetzt ist Ruhe wichtiger als Aktivität. Wenn er seine Krücken weggelegt hat, kann er damit richtig anfangen. Und dann können die Schritte auch schneller aufeinander folgen", sagt Rolfes, der sich zuversichtlich zeigt: "Es ist schon möglich, dass er Anfang Oktober spielfähig ist."

Andrich kann womöglich Teile des Teamtrainings mitmachen

Bei einem anderen Langzeitverletzten soll dies viel schneller der Fall sein. Mittelfeldspieler Robert Andrich, der sich Mitte Mai einen Mittelfußknochen brach, soll im Laufe des Trainingslagers langsam an die Mannschaft herangeführt werden, kann womöglich Teile des Teamtrainings bereits mitmachen.

Nicht dabei in Österreich ist hingegen Abwehrspieler Piero Hincapie (ebenfalls Mittelfußbruch). Nachdem der Ecuadorianer sich die Verletzung in der zweiten Juni-Hälfte bei der Nationalelf zugezogen hatte, absolvierte er direkt danach in seine eigentlichen Urlaubsphase erste Reha-Maßnahmen und hat nun einige Tage frei.