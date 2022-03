"Zur Pause gut bediente" Sandhäuser: Per Serie zum Klassenerhalt?

Der SV Sandhausen sicherte sich in Darmstadt spät einen Zähler und ist somit seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Coach Alois Schwartz und Kapitän Dennis Diekmeier hoben anschließend die Moral der Mannschaft hervor.

Der SVS belegte im Vorfeld des Freitagabendspiels zwar lediglich Rang 16, konnte sich aber in der Rückrunde bisher zumindest etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen. Mit 15 Zählern aus bis dato sieben absolvierten Spielen und der besten Defensive der Rückserie (sechs Gegentore) belegte die Schwartz-Elf auch den zweiten Platz der Rückrundentabelle. Somit reiste Sandhausen mit breiter Brust nach Darmstadt.

In den ersten Minuten der Partie wurde Darmstadt seiner Favoritenrolle gerecht und erstickte die Hoffnungen des SVS mit der 1:0-Führung im Keim. Schwartz erkannte, dass seine Mannschaft "in der ersten halben Stunde nicht im Spiel und Darmstadt überlegen war". Mit dem 0:1 zur Pause sei der SVS "gut bedient gewesen - in Hälfte zwei ist das Spiel etwas dahingeplätschert", fand der 54-Jährige nach dem Spiel treffende Worte für die von Zweikämpfen geprägte Partie am Böllenfalltor.

Um ihr frischen Wind zu verleihen, kam bei Sandhausen unter anderem der spätere Siegtorschütze Ahmed Kutucu ins Spiel, dem der 1:1-Ausgleichstreffer "hoffentlich einen Schub verleiht". Auch Dennis Diekmeier, der wieder in die Startelf rückte und die Kapitänsbinde trug, fand lobende Worte für die Mannschaft: "Auf den Punkt können wir sehr stolz sein. Wir haben jetzt eine gute Serie und glauben uns. Wir müssen weiter als Einheit auftreten", lautete zudem die Vorgabe für die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf. Ob der SVS den positiven Lauf weiter fortsetzen kann, wird sich in der kommenden Woche beim Heimspiel gegen Hansa Rostock zeigen (Samstag, 13.30 Uhr).