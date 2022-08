"Zur Pause bin ich laut geworden": Fodas FC Zürich auf den Spuren von 1860 und Chelsea

In den vier großen europäischen Ligen ist das noch keinem Meister passiert: Der FC Zürich hält in der Schweiz nach fünf Spieltagen die Rote Laterne in der Hand. Franco Foda steht in der Kritik.

Immerhin mal ein Tor, immerhin mal ein Punkt. Und dennoch: Der FC Zürich konnte seine Talfahrt auch am fünften Spieltag der Schweizer Super League kaum bremsen. Ein schmeichelhaftes 1:1 bei Aufsteiger FC Winterthur konnte der amtierende Meister erst in der 85. Minute durch Fabian Rohner sicherstellen, die Torlosserie von 444 Spielminuten endete gerade noch.

Der FCZ, in der Vorsaison von André Breitenreiter zum nicht erwarteten Triumph geführt, hat nun etwas "geschafft", was zumindest in den vier großen europäischen Ligen noch keinem Verein gelang - nach fünf Spieltagen als Meister Letzter sein. 1860 München war beispielsweise 1966/67 als Titelträger 15. (am Ende dann aber noch Zweiter), der FC Chelsea 2015/16 nach fünf Spielen 17. (am Ende Zehnter).

"Die Spieler müssen bessere Leistungen zeigen"

Wie fest sitzt Breitenreiter-Nachfolger Franco Foda eigentlich noch im Sattel? Der Deutsche, der zuvor jahrelang ÖFB-Nationalcoach war, ist angesichts von zwei Punkten und 1:10 Toren längst in die Kritik geraten.

Noch ohne Treffer: Italiens Nationalspieler Wilfried Gnonto (re.) beim Schuss aus spitzem Winkel. IMAGO/Sergio Brunetti

Foda nahm seit Saisonstart regelmäßig System- und Spielerwechsel vor, so auch in Winterthur. Die Akteure wirken verunsichert. Nach der 0:3-Heimschlappe gegen den FC Sion hatte Foda jedoch zuletzt erklärt, dass es nicht am System liege, dass man nur noch nicht in Fahrt gekommen sei. "Die Spieler müssen bessere Leistungen zeigen", hatte der Coach gesagt und damit ein unerwartet hartes Urteil gefällt.

Doch auch in Winterthur hinterließ sein Team einen lethargischen Eindruck. Nach dem 1:1 erklärte der 56-Jährige: "So wie vor der Pause dürfen wir nicht auftreten. Ich bin zur Halbzeit lauter geworden. Wir gehen gerade einen Weg der kleinen Schritte. Immerhin haben wir auf den Rückstand reagieren können."

Internationaler Lichtblick

Zumindest auf internationaler Ebene gab es zuletzt ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen. Nach dem Aus in der Qualifikation der Champions League gegen den aserbaidschanischen Vertreter Qarabag Agdam erreichte man gegen Linfield aus Nordirland immerhin ein Saisonziel: eine europäische Gruppenphase. Am Donnerstag geht es in den Europa-League-Play-offs gegen die Hearts aus Schottland. Sollte der FCZ ausscheiden, darf er zumindest in der Europa Conference League ran. Allerdings muss man sich gehörig steigern.

Das gilt auch für Neuzugang Donis Avdijaj. Der Ex-Schalker wurde vom TSV Hartberg aus Österreich verpflichtet, traf gegen Linfield zweimal, blieb aber in Winterthur blass. Offen ist zudem die Zukunft der talentiertesten Spieler. Die Verträge von Verteidiger Becir Omeragic (20) und Italiens Nationalstürmer Wilfried Gnonto (18) laufen aus, ein Verkauf noch im August käme nicht überraschend. Die unsichere Zukunft erleichtert dem FCZ, der an Stürmer Bradley Fink (19) von Borussia Dortmund II interessiert ist, die Planung keineswegs.