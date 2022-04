Zur kommenden Saison: Köln verpflichtet Cordes

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat den ersten Transfer zur kommenden Saison vermeldet. Lotta Cordes kommt von Spitzenreiter Wolfsburg.

Wie die Kölner am Dienstagvormittag bekanntgaben, wird die 20-jährige Lotta Cordes am Saisonende ihren Ausbildungsverein VfL Wolfsburg verlassen, um sich dem FC anzuschließen. Die Mittelfeldspielerin errang 2018 den U-17-Meistertitel mit den Wölfinnen und gewann vergangene Saison mit der ersten Mannschaft den DFB-Pokal. Nach bislang elf Bundesligaeinsätzen sucht die mehrmalige U-19- und U-20-Nationalspielerin nun eine neue Herausforderung beim 1. FC Köln, der am vergangenen Spieltag den sicheren Klassenerhalt in der Bundesliga eingetütet hat.

"Der FC ist kein normaler Aufsteiger"

"Ich hatte keinen Zweifel daran, dass der FC in dieser Spielzeit den Klassenerhalt schaffen wird", zitieren die Kölner ihre Neuverpflichtung in der Pressemitteilung. "Der FC ist kein normaler Aufsteiger und möchte sich ehrgeizig weiterentwickeln. Das passt sehr gut zu mir. Ich hoffe, dass ich in Köln zu einer wichtigen Bundesligaspielerin werde."

FC-Trainer Sascha Glass freut sich über seine neue Spielerin ab Sommer: "Sie ist ein großes Talent und eine entwicklungsfähige Spielerin mit einem tollen Charakter. Sie hat in Wolfsburg in einem Top-Kader wichtige Erfahrungen sammeln können und brennt darauf, bei uns den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu machen.“