Zur Entwicklung von Talenten im eSport: BIG gründet Förderprogramm

Um Talente im eSport zu fördern, hat BIG ein Programm gestartet: BIG SELECTA. Zunächst richtet sich das Angebot an Spieler von Counter Strike 2.

Zur Zeit von Counter Strike 1.6 habe es in den frühen 2000er Jahren "in Deutschland einen Pool von zehn bis zwölf Weltklasse-Spielern" gegeben, eröffnet Roman Reinhard, Chief Gaming Officer bei BIG, in der Mitteilung: "Heutzutage sieht der deutsche Markt dagegen sehr rar aus."

Einen Beitrag zu wieder goldeneren Zeiten möchte BIG mit einem Förderprogramm für Talente leisten: BIG SELECTA. Mit diesem sollen "in erster Linie viele Talente" hervorgebracht werden, jedoch "keine einzelne dominierende Mannschaft im nationalen Wettkampf".

Verbindung zwischen Schule und Programm

Konkret umfasse das Programm fünf Angebote: Finanzielle Unterstützung, individuelle Entwicklungspläne und Feedbackgespräche, Bootcamps und Events, Medientraining sowie Förderung durch erfahrene Mentoren. Außerdem lege BIG Wert darauf, Ausbildung und Schule mit der Talententwicklung zu vereinbaren. Dementsprechend wolle man die Pläne an den Verfügbarkeiten der Spieler ausrichten und nicht umgekehrt.

Zunächst fokussiere sich das Programm, wie im Anfangsstatement angedeutet, auf Counter Strike 2 - allerdings sollen zukünftig weitere Titel integriert werden. Wer letztlich einen Platz bekommt, soll in einer Bewerbungsphase ermittelt werden.