Zum zwölften Mal im Zillertal: Werder legt Trainingslager fest

Zum zwölften Mal reist der SV Werder Bremen zur Sommervorbereitung ins Zillertal.

Das Trainingslager in Österreich ist seit langem ein fester Bestandteil beim Bremer Start in die neue Saison. Auch in diesem Jahr reisen die Norddeutschen nach Tirol und werden vom 19. bis 29. Juli in der Region Zell-Gerlos vor Ort sein.

"Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder unser Trainingslager im Zillertal durchführen zu können. Durch die langjährige Partnerschaft wissen wir, dass uns gute Bedingungen sowohl auf den Trainingsplätzen als auch im 'Posthotel' erwarten werden, um uns optimal auf die Saison 2023/24 vorzubereiten", sagt Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball.

Insgesamt bestreitet Werder in diesem Sommer zum zwölften Mal die Sommervorbereitung im Zillertal.