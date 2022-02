Zum vierten Mal MVP: Rodgers erneut ausgezeichnet

Aaron Rodgers ist zum vierten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der National Football League gewählt worden.

Andere strecken sich noch nach dem Super Bowl, Rodgers spielte dieser Tage schon in Phoenix bei einem Pro-Am-Turnier Golf. Und dennoch: Für seine Leistungen in der Regular Season wurde der 38-jährige Quarterback der Green Bay Packers abermals zum MVP in der NFL gekürt. Zum vierten Mal in seiner Karriere und ungeachtet der Kontroverse um seine fehlende Corona-Impfung. Das frühe Aus der hoffnungsvollen Packers in den Play-offs zu Hause gegen die San Francisco 49ers spielt bei der Wahl zum wertvollsten Spieler bekanntlich keine Rolle.

In der Regular Season belegten die Packers, bei denen auch der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown im Kader steht, wie in der vergangenen Saison Rang eins in der NFC - ehe es in der entscheidenden Phase der Saison zum jähen Aus kam.

"Gunslinger" Rodgers, der bei der NFL Honors-Zeremonie im YouTube Theatre im SoFi Stadium in Los Angeles gekürt wurde, ist erst der zweite Spieler der Geschichte der Liga, der auf vier MVP-Titel kommt. Rekordhalter ist der ehemalige Quarterback Peyton Manning mit fünf Auszeichnungen.

Die beeindruckenden Zahlen des MVP in der abgelaufenen Saison: Bei nur vier Interceptions gelangen Rodgers 37 Touchdown-Pässe und 4115 Passing Yards.