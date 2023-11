Zum vierten Mal in Folge: Umut Gültekin ist kicker eFootballer des Jahres 2023

Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin ist kicker eFootballer des Jahres 2023. Der Profi von RBLZ Gaming verteidigt damit zum dritten Mal in Serie seinen Titel.

Wer kann sich schon vier individuelle Auszeichnungen hintereinander sichern? Klar, Lionel Messi hat zwischen 2009 und 2012 viermal in Folge den Ballon d'Or gewonnen. Aber der ist ja auch eine fußballerische Ausnahmeerscheinung. Dasselbe gilt im eFootball nun auch für Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin.

Der Profi von RB Leipzigs eSport-Team RBLZ Gaming ist von den Fans zum kicker eFootballer des Jahres 2023 gewählt worden - zum vierten Mal in Serie. Der Trophäenschrank des deutschen eNationalspielers dürfte allmählich voll werden. Schließlich stehen dort unter anderem schon die Pokale für 2020, 2021 und 2022.

Es ist ein überragendes Gefühl, zum vierten Mal in Folge kicker eFootballer des Jahres geworden zu sein. Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin

"Es ist ein überragendes Gefühl, zum vierten Mal in Folge kicker eFootballer des Jahres geworden zu sein. Somit habe ich in jedem Jahr meiner aktiven Karriere diesen Titel einfahren können, was mir sehr viel bedeutet", ordnet 'RBLZ_Umut' den neuerlichen Award ein. Bei wem er sich für die Titelverteidigung zu bedanken hat, weiß er ganz genau:

"Natürlich hat der Support einen großen Einfluss auf meine Erfolge und gibt mir eine zusätzliche Motivation. Ohne die Leute, die mir folgen, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Deswegen bin ich sehr dankbar für jeden einzelnen, der mich unterstützt, mir folgt und bei der Auszeichnung für mich gevotet hat." Mit dem vierten Titel in nur sechs Jahren der Verleihung baut Gültekin seinen Rekord weiter aus.

Außer besagter Trophäe erhält 'RBLZ_Umut' auch ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Diese darf der eSportler vollständig einer wohltätigen Organisation seiner Wahl zukommen lassen. Er hat sich in diesem Jahr für eine Spende an das Deutsche Rote Kreuz entschieden.

Voting-Sieg viel deutlicher als 2022

Mit 67,62 Prozent aller Stimmen setzte sich Gültekin 2023 deutlicher gegen die Konkurrenz durch als noch für 2022. Damals trennten ihn nur 3,5 Prozentpunkte vom Zweitplatzierten Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Diesmal verwies er Jonas 'Jonny' Wirth (10,09), Berkay 'BerkayLion' Demirci (9,12), seinen Teamkollegen Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang (6,58) und Antonio 'AntonioRadelja' Radelja (6,58) klar auf die hinteren Plätze.

Dabei war Gültekins Saison 2022/23 anders als in den Vorjahren nicht von einem großen Einzeltitel gekrönt. Den FIFAe World Cup verpasste er in den Play-offs, beim VBL Grand Final war im Achtelfinale Schluss und in der eChampions League wurde er Dritter. Was ihm auf individueller sportlicher Ebene also verwehrt blieb, gelang ihm im Kollektiv dafür umso eindrucksvoller.

Saison-Krönung an der Klub-Weltspitze

Mit dem Finalsieg beim FIFAe Club World Cup im Juli krönte 'RBLZ_Umut' seine überragende Team-Spielzeit. An der Seite von 'RBLZ_Vejrgang' hatte er im Duo von Anfang an kaum Zweifel aufkommen lassen, dass der Titel nur über die Leipziger gehen würde. Die Gruppenphase schlossen sie als bestes Doppel ab: Sie holten die meisten Punkte (23), wiesen die beste Tordifferenz auf (+12) und kassierten die wenigsten Gegentore (8).

In der K.-o.-Phase bekamen dann FC Hollywood (1:0, 0:0), Bröndby Esport (0:2, 5:1) und TG.NIP (4:0, 1:1) die Qualität Gültekins und Vejrgangs zu spüren. Die letzte Hürde auf dem Weg zum Triumph stellt Team FUTWIZ Europe dar - doch auch die beiden Engländer konnten die RBLZ nicht stoppen. Mit 2:1 sowie 1:1 setzten sie sich in der Endabrechnung durch und durften den Pokal in die Höhe stemmen.

Wahre sportliche Größe im VBLCC-Finale

Dieses Gefühl hatte 'RBLZ_Umut' in der abgelaufenen Saison zuvor schon zweimal erleben dürfen. Zum einen im DFB-ePokal - dort jedoch an der Seite von Richard 'Gaucho' Hormes. Gemeinsam waren sie im 2vs2 den gesamten Wettbewerb über kaum zu stoppen. Zudem fuhr Gültekin auf dem Weg ins Endspiel wichtige Einzelsiege im Achtelfinal-Kracher gegen FOKUS und im Viertelfinale gegen den SSV Jahn Regensburg ein.

Zum anderen in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC): Als Divisionssieger in Süd-Ost trat 'RBLZ_Umut' und Kollege Vejrgang in der Finalrunde an, den Titel von 2022 zu verteidigen. Nachdem Gruppenphase und Halbfinale souverän gemeistert waren, wartete zu guter Letzt Hansa Rostock - der Divisionssieger in Nord-West.

Auf ein 2:2 im Doppel folgte ein 4:3-Erfolg von 'RBLZ_Vejrgang', der das Meisterstück in der dritten Partie somit Gültekin servierte. Wobei es zunächst ganz anders aussah: Der FIFA-Weltmeister von 2022 ging erst mit 0:2 und später mit 1:3 in Rückstand. Es sind aber genau diese Spiele, die wahre sportliche Größe zum Vorschein bringen. 'RBLZ_Umut' behielt die Nerven und drehte das Ergebnis zwischen der 74. und der 83. Ingame-Minute in ein 4:3 - er bescherte seinem Team damit Sieg, Jubel und Titel. Nicht zum letzten Mal in der vergangenen Saison, wie wir heute wissen.