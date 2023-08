Zum Traum gezwungen: Gosens' langer Weg in die Bundesliga

Eigentlich wollte Robin Gosens (29) in Mailand bleiben - bis Inter diesen Plan durchkreuzte. So läuft der Nationalspieler nun doch noch in der Bundesliga auf. Erstmals.

Eigentlich hatte Robin Gosens seine Zukunft in Mailand gesehen. Nun folgte doch der Wechsel in die Bundesliga zu Union Berlin. AFP via Getty Images

Wenn es denn einen Moment gebraucht hätte, der die eineinhalb Jahre in Mailand am besten zusammenfassen konnte, dann wäre dieser eingesprungene Seitfallzieher sicher ganz vortrefflich geeignet gewesen. Als Inter im Saison-Endspurt, Ende April war es, den Champions-League-Plätzen hinterherhechelte und gegen Lazio eine Viertelstunde vor Schluss noch 0:1 zurücklag, brauchte Trainer Simone Inzaghi mehr Explosivität, zusätzliche Torgefährlichkeit. Er brachte unter anderem Robin Gosens und sollte dafür belohnt werden. Der Nationalspieler, der zu diesem Zeitpunkt seit mehr als einem halben Jahr keiner mehr gewesen war, leitete mit einer energischen Grätsche den Ausgleich durch Lautaro Martinez ein und lauerte dann acht Minuten vor Ablauf der Zeit goldrichtig am zweiten Pfosten auf die Flanke von Romelu Lukaku. Gosens sprang seitlich in den Ball, versenkte ihn artistisch, und das Giuseppe-Meazza-Stadion explodierte.

Nur Gosens nicht. Während Teamkollegen und Betreuer aufs Feld rannten, um den Torschützen zu herzen, lag dieser vor Schmerzen schreiend am Boden, nahm die Kulisse um sich herum gar nicht wahr. Er war nach seinem Seitfallzieher so unglücklich auf die Schulter gefallen, dass es für ihn nicht mehr weiterging. Die Diagnose: Luxation, oder auch: Schulter ausgekugelt, mehrwöchige Pause.

Auch Dortmund und Leipzig erkundigten sich nach Gosens

Gerade, als er drauf und dran war, sich mit einer guten Leistung wieder für die erste Elf zu empfehlen, hatte das Schicksal etwas anderes im Sinn. Fast so, als hätte es bei Inter einfach so sein sollen, als wäre dieses eine Aber, diese eine unerwartete Wendung Pflichtprogramm gewesen. Genau so sollte sie ja auch enden, die Zeit in Milano - mit einer unerwarteten Wendung.

Anfragen aus der Bundesliga sind für Robin Gosens in den jüngsten Jahren fast schon zur Gewohnheit geworden. Immer mal wieder hatte der heute 29-Jährige im Laufe der Spielzeiten das Interesse aus seinem Heimatland wahrgenommen. Da, wo er noch nie professionell Fußball gespielt hatte, hätte ihn zum Beispiel sein Herzensklub Schalke im Sommer 2019 gerne verpflichtet, hatte allerdings schon zu viel Geld für Ozan Kabak und Benito Raman ausgegeben. Allein in den vergangenen Monaten meldeten sich nicht nur Union Berlin, Wolfsburg oder Hoffenheim beim Linksfuß, auch Borussia Dortmund und RB Leipzig fühlten zumindest mal vorsichtig vor.

Die Liga, die er immer und immer wieder als seinen Traum ausgegeben hatte, schien allzu oft zum Greifen nah, aber dann auch wieder nicht. Hindernisse offenbarten sich, wie bei Schalke vor vier Jahren, immer wieder. Für Dortmund und Leipzig etwa, die Verstärkung in der Breite suchten und suchen, war Gosens zu teuer. Schließlich hatte er bei Inter noch einen gut dotierten Dreijahresvertrag und hatte sich besonders im Endspurt der vergangenen Saison wieder in den Fokus gespielt - und fast ins ganz große Rampenlicht.

Gosens in Mailand lange zweite Wahl

Mit dem Pokalsieg hatte Gosens im Frühling 2022 sein erstes Halbjahr bei Inter beendet, der einstige Champions-League-Sieger-Klub sollte nun nach der Leihe von Atalanta Bergamo rund 27 Millionen Euro für die feste Verpflichtung des Linksaußen zahlen und tat es gerne, schließlich würde sich mit Ivan Perisic der beste Spieler der Rückrunde demnächst ablösefrei nach Nord- London zu Tottenham verabschieden. Jener Perisic, der Gosens zum Einstand keine Chance gelassen hatte, an ihm vorbeizukommen.

Neue Saison, neues Glück, so die Planung des Deutschen und auch seines Trainers für 2022/23. Inzaghi zählte auf Gosens und brachte ihn zum Ligastart in Lecce von Beginn an. Nach rund einer (schwachen) Stunde war Schluss, nicht nur in diesem Spiel, sondern auf absehbare Zeit auch mit der Startelf. Erst am 22. Spieltag schenkte Inzaghi seinem Schützling in der Serie A wieder das Vertrauen von Anfang an, ansonsten erhielt Inter-Eigengewächs Federico Dimarco den Vorzug.

Inters Arnautovic-Verpflichtung änderte alles

Bundestrainer Hansi Flick verzichtete für die WM in Katar auf Gosens, erklärte ihm, dass er zu wenig gespielt habe - und nominierte trotzdem Lukas Klostermann, für den das Gleiche galt. Gosens blieb dran, nutzte vor allem die zweite Saisonhälfte mit effektiven Kurzeinsätzen, erzielte wichtige Treffer - wie gegen Lazio - und verpasste nur um Haaresbreite den Moment seiner Karriere, als Lukaku es fertigbrachte, Gosens’ Kopfballvorlage im Champions-League-Finale gegen ManCity (0:1) nicht zum Ausgleich im Tor unterzubringen. Ein Assist im größten Spieler seiner Karriere hätte Gosens auch intern bei Inter noch mal einen Schub verliehen, so aber gingen er und die Nerazzurri leer aus, ähnlich wie die Nationalmannschaft wenige Tage später bei ihren drei Testspielen, obwohl Gosens erst von der Bank (in Polen, 0:1) und dann von Beginn an (gegen Kolumbien, 0:2) wenigstens etwas Licht ins dunkle Spiel der DFB-Elf brachte.

Gosens verabschiedete sich in den Urlaub, tankte frische Kraft, feierte seinen 29. Geburtstag in der Heimat in Emmerich und stieg Anfang Juli in die Vorbereitung bei Inter ein. Gespräche mit anderen Vereinen führte sein Berater weiterhin, vor allem Union und Wolfsburg blieben hartnäckig, doch Gosens entschied, sich in Mailand durchbeißen zu wollen und gab das auch öffentlich zu Protokoll. Dann kam Marko Arnautovic.

Er hat sein Gesicht in der kurzen Zeit schon gezeigt. Da sprechen wir vor allem von Mentalität und Führungsqualitäten. Urs Fischer

Das chronisch klamme Inter wollte noch einen Stürmer verpflichten und stieß dabei auf den 34 Jahre alten Österreicher, der 2010 zur Triple-Sieger-Truppe zählte und in den vorangegangenen zwei Serie-A-Spielzeiten 24 Tore für Bologna erzielt hatte. Das Geld, das Inter für diesen Transfer benötigte, sollte Gosens einbringen.

Weil die kurzfristige Entscheidung jedoch erst am Samstag vor einer Woche fiel, hatte Wolfsburg bereits umgedacht und stattdessen Joakim Maehle von Atalanta verpflichtet. Übrigens jener Maehle, der vor zweieinhalb Jahren als potenzieller Gosens-Nachfolger nach Bergamo gewechselt war. Blieb noch Union, das in Person von Geschäftsführer Oliver Ruhnert kämpfte und kämpfte und plötzlich wieder Hoffnung schöpfen durfte. Zu Recht. Innerhalb von drei Tagen war alles geklärt. Gosens, angetrieben von der Heim-EM im kommenden Jahr, unterschrieb am Dienstag einen Fünfjahresvertrag bis 2028 und erfüllt sich nun unerwartet doch seinen Bundesliga-Traum.

Fischer schätzt die Führungsqualitäten seines Zugangs

Union zahlt zunächst zwölf Millionen Euro (zuzüglich drei Millionen möglicher Boni) und greift damit so tief in die Tasche wie nie zuvor. Für den erstmaligen Champions-League-Teilnehmer ist es der Vorstoß in neue Dimensionen. Zwar hatten die Eisernen immer schon ein gewisses Faible für bekannte Namen (Neven Subotic, Christian Gentner, Max Kruse), doch solch ein Coup war dem Verein aus dem Südosten Berlins bis dato noch nicht gelungen - zumal Union mit Gosens zum ersten Mal einen aktuellen deutschen Nationalspieler verpflichtet hat.

Was gleichzeitig auch spiegelt, was sich der Klub mit harter Arbeit und einem klaren Plan für ein Standing seit dem Aufstieg in die Bundesliga vor vier Jahren erarbeitet hat. Sportlich ergibt der Transfer für beide Seiten Sinn. Der Linksfuß kann sich auf höchstem Niveau für die EM empfehlen. Nur mit dem Unterschied, dass er im Vergleich zu seiner letzten Station nun bei den Berlinern die meiste Zeit auf dem Platz stehen wird. Nach dem Abgang von Niko Gießelmann klaffte hinten links eine Lücke, die Gosens nun schließt. Sein Konkurrent auf dieser Position, Jerome Roussillon, wird sich trotz starker Darbietungen in der zurückliegenden Rückrunde wohl erst mal hinten anstellen müssen.

Wie überzeugt Trainer Urs Fischer von dem neuen Rekordtransfer ist, zeigt die Tatsache, wie lobend er nach nur wenigen Trainingseinheiten über Gosens redete: "Er hat sein Gesicht in der kurzen Zeit schon gezeigt. Da sprechen wir vor allem von Mentalität und Führungsqualitäten. Er bringt viel individuelle Qualität mit." Dass er auf und neben dem Platz eine zentrale Rolle einnehmen soll, stand bei den Überlegungen von Ruhnert von Beginn an fest. "Mit Robin konnten wir einen Spieler verpflichten, der für Einsatzwillen, Mentalität und Mannschaftsgeist steht. Diese Eigenschaften haben wir gesucht und glauben, mit der Verpflichtung eine wichtige Verstärkung für unser Spiel gewonnen zu haben."