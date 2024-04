Zum Titelgewinn: Boss Wenning bricht sein Schweigen

Seit Sonntagabend steht Bayer 04 als Deutscher Meister fest. Zu diesem Anlass traf auch Fußball-Boss Werner Wenning erstmals in dieser Funktion in der Öffentlichkeit in Erscheinung und kündigte weitere Großtaten an.

Er ist seit 14 Jahren Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Bayer 04. Doch die Öffentlichkeit hat Werner Wenning, einer der mächtigsten Fußball-Bosse des Landes, in dieser Zeit bislang nicht gesucht. Doch nach dem Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft brach Bayers Fußball-Boss sein Schweigen.

Und so ergriff der 77-Jährige am Abend auf dem Balkon der Loge, in der die Bayer-Profis den ersten Meistertitel ausgiebig feierten, das Mikrofon und kündigte den Fans weitere Großtaten in der kommenden Spielzeit an: "Nächste Saison geht's weiter", versprach Wenning den Tausenden auf dem Rasen der BayArena.

Schon zuvor hatte die Graue Eminenz, die von 2002 bis 2010 Vorstandsvorsitzender und von 2012 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender der Bayer AG war, in der Mixed Zone der Arena den Journalisten Rede und Antwort gestanden. Dabei hatte Wenning die Bedeutung des Titels nach Jahrzehnten des Traumas, das wiederholte zweite Plätze verursacht hatten, eindeutig eingeordnet: "Ich war ja schon 2000 in Unterhaching dabei und 2002 in Glasgow oder auch in Berlin bei Endspielen, wo es nicht ganz so gut geklappt hat, aber heute ist ein Traum für Bayer 04 und die Fans in Erfüllung gegangen."

Wenning stolz: "Niemand ist überheblich geworden"

Besonders beeindruckt hat Wenning die Bodenhaftung des kompletten Klubs, "vor allem die Art und Weise, wie die Meisterschaft zustande gekommen ist: Wir haben hervorragenden Fußball gespielt und wir sind das alles auch mit einer inneren Haltung angegangen, niemand ist überheblich geworden", urteilte Wenning.

Für Bayer 04 ist das natürlich der größte Tag in unserer Vereinsgeschichte. Werner Wenning

Der Boss selbst, der bei allen ganz großen Entscheidungen im Sport die letzte Instanz darstellt, "hatte schon recht früh das Gefühl, dass wir eine außergewöhnliche Mannschaft haben". Am Sonntagabend wurde diese für ein herausragende Saison belohnt. Weitere Erfolge sollen nicht nur in der kommenden Saison, sondern bereits in dieser folgen. Im DFB-Pokal und der Europa League.

Vom Meistertitel zeigte sich Wenning allerdings tief beeindruckt: "Für Bayer 04 ist das natürlich der größte Tag in unserer Vereinsgeschichte. Das muss man erstmal sacken lassen. Zu Anfang der Saison hat damit ja niemand gerechnet", gab er zu, "dass wir diesen Run durch die Bundesliga machen würden: Jetzt sind wir 43 Spiele ungeschlagen. Dann darf man schon mit Recht sagen: Das ist schon etwas Historisches." Genauso wie sein eigner Auftritt als Bayers Fußball-Boss in der Öffentlichkeit.