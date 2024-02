Zum siebten Mal in Serie: Mihambo deutsche Hallen-Meisterin im Weitsprung

Malaika Mihambo hat bei der deutschen Hallenmeisterschaft erstmals seit ihrem Comeback überzeugt. Die 30-Jährige krönte sich zum siebten Mal in Serie zur deutschen Meisterin im Weitsprung.

Weitspringerin Malaika Mihambo hat ihre Siegesserie bei deutschen Leichtathletik-Meisterschaften fortgesetzt. Die im Vorjahr lange verletzte Olympiasiegerin und zweimalige Freiluft-Weltmeisterin gewann am Sonntag in Leipzig mit 6,93 Metern und holte ihren siebten nationalen Hallen-Titel in Folge.

Die in diesem Winter nach einem Muskelfaserriss zurückgekehrte Mihambo konnte damit erstmals seit ihrem Comeback wieder überzeugen. "Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein sehr tougher Wettkampf war. Ich bin froh, dass ich jetzt so in meinen Anlauf reingekommen bin. Ich denke, dass es so ist wie erhofft oder sogar noch besser. Das sind gute Aussichten für den Sommer", so Mihambo am Hallenmikrofon.

Nur Davis-Woodhall sprang in der aktuellen Hallensaison weiter als Mihambo

Knapp geschlagen Zweite wurde Mikaelle Assani. Mit 6,91 Metern übertraf sie sowohl die Olympia-Norm als auch die Norm für die Hallen-Weltmeisterschaften vom 1. bis 3. März in Glasgow. Die bisherige deutsche Jahresbeste Laura Raquel Müller landete mit 6,48 Metern auf Rang drei. Die letztjährige WM-Neunte Maryse Luzolo hatte mit Achillessehnenproblemen kurzfristig abgesagt.

Weiter als Mihambo sprang in dieser Hallensaison nur die Amerikanerin Tara Davis-Woodhall, die am Wochenende bei den US-Meisterschaften 7,18 Meter schaffte.

Haase siegt über die 200 Meter

Assani legte im ersten Versuch mit persönlicher Hallen-Bestweite von 6,81 Metern stark vor, Mihambo überbot diese Marke im zweiten Versuch um zwei Zentimeter und steigerte sich im dritten Durchgang auf 6,93 Meter. Assani fehlten danach nur zwei Zentimeter zu dieser Marke.

60-Meter-Meisterin Rebekka Haase war auch über 200 Meter nicht zu schlagen, die Staffel-Europameisterin sicherte sich in 23,15 Sekunden ihren sechsten Titel auf dieser Strecke.