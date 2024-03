Zum Schnäppchenpreis: Steelers verpflichten Wilson

Russell Wilson (35) wird seine Karriere bei den Pittsburgh Steelers fortsetzen. Für das Team wird er zum Schnäppchen - auf Kosten der Denver Broncos.

Wie mehrere US-amerikanische NFL-Insider am Montag berichteten, plant der Quarterback, einen Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers zu unterschreiben, sobald am 13. März das neue Liga-Jahr beginnt. Wilson bestätigte die Berichte indirekt, indem er auf seinen Social-Media-Kanälen ein Video mit Szenen aus dem Acrisure Stadium, der Heimspielstätte der Steelers, postete und das Franchise verlinkte.

Wilson, der mit den Seattle Seahawks 2014 den Super Bowl gewann, war am 29. Februar über seine Entlassung von den Denver Broncos informiert worden, die ihn erst 2022 mit einem 242-Millionen-Dollar-Vertrag ausgestattet hatten. Am Ende wurde es ein großes Missverständnis, Wilson enttäuschte auf dem Platz weitgehend und die Broncos verpassten in beiden Saisons mit ihm als Starter die Playoffs.

Die Broncos hatten Wilson die Erlaubnis gegeben, schon vor dem offiziellen Start der Free Agency mit interessierten Teams zu verhandeln. Am vergangenen Freitag hatte der Quarterback daraufhin als erstes Team die Steelers besucht - ein weiteres kommt nun gar nicht mehr hinzu.

Pittsburgh profitiert nun von dem einst riesigen Vertrag, den Denver dem Spielmacher verpasste: Berichten zufolge zahlen die Steelers für den Einjahresvertrag gerade einmal 1,2 Millionen US-Dollar - eine nahezu lächerlich geringe Summe für einen Starting Quarterback in der NFL. Möglich machen das die Broncos, die Wilson für die kommende Saison einen Großteil der 39 Millionen Dollar zahlen, die ihm durch seinen alten Vertrag noch zustehen. Dadurch entschied sich der 35-Jährige offenbar, einen teamfreundlichen Deal zu unterschreiben, der es den Steelers möglich macht, ein schlagkräftiges Team um ihn herum aufzubauen.

In Pittsburgh muss er sich nun zunächst gegen den 25-jährigen Kenny Pickett durchsetzen. Die Verantwortlichen der Steelers hatten nach dem Ende der vergangenen Saison betont, man wolle einen Konkurrenten für den bislang enttäuschenden Erstrunden-Pick von 2022 verpflichten. Wilson sollte allerdings als klarer Favorit in dieses Duell gehen, nachdem Pickett zum Ende der vergangenen Saison auf die Bank gesetzt worden war. Die Steelers hatten es dennoch in die Playoffs geschafft, waren aber in der Wild Card Round an den Buffalo Bills gescheitert. Mit Wilson als Quarterback dürften sie zweifellos mehr wollen.