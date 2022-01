Zum Rückrunden-Auftakt: Fragezeichen hinter Guilavogui

Am kommenden Sonntag startet für den VfL Wolfsburg die Rückrunde. Ob Josuha Guilavogui mitwirken kann, steht noch nicht fest.

Denn wie die Niedersachsen am Montag mitteilten, hat sich Guilavogui bereits am Sonntag im Training bei einem Zusammenprall mit Felix Nmecha einen Bruch des Nasenbeins zugezogen. Er blieb danach minutenlang liegen und musste anschließend mit einem Golf-Cart vom Platz transportiert werden, wie mehrere Medien berichten. Der 31-jährige Franzose soll Ende der Woche voraussichtlich wieder in das Mannschaftstraining einsteigen können.

Ob er den Sprung in den Kader der Wölfe für das Gastspiel am Sonntagabend beim VfL Bochum (17.30 Uhr) schaffen kann, wird davon abhängen, wann er in das Training zurückkehrt und wie er die Belastungen verkraftet. Guilavogui spielt seit Sommer 2014 für den VfL und absolvierte bisher 184 Bundesligaspiele.

Hinter Wolfsburg liegt eine ebenso turbulente wie unbefriedigende Hinserie. Erst das Aus am grünen Tisch im DFB-Pokal, dann der Trainerwechsel von Mark Van Bommel zu Florian Kohfeldt und zum Ende des Jahres eine sieben Pflichtspiele lang andauernde Niederlagenserie.