"Zum richtigen Zeitpunkt geholt": Wohlgemuths Dank an Hoeneß

Der VfB Stuttgart kann durchatmen. Nach dem 3:0 im Hinspiel folgte ein 3:1 beim Hamburger SV, die Zukunft in der Bundesliga ist für die kommende Saison gesichert.

Das Rückspiel im Volkspark hat für den VfB Stuttgart angefangen, wie man es unbedingt vermeiden wollte. "All das, was wir uns vorgenommen haben, ist nicht eingetreten", sagte Sportdirektor Fabian Wolgemuth bei "Sky" und bekam wenig später Zustimmung von Trainer Sebastian Hoeneß. "Die erste Halbzeit hat genau das gebracht, was wir uns nicht erhofft haben", so der Stuttgarter Coach.

Sonny Kittel hatte den Hamburger SV per Traumtor nach sechs Minuten in Führung gebracht, der ohnehin elektrisierte Volkspark war dadurch ein noch unangenehmeres Terrain für die Schwaben. Bis zur Pause hielt Stuttgart dem Druck aber stand, in der Pause fand Hoeneß anschließend die richtigen Worte. "Die Haltung musste mutiger werden, mit und gegen den Ball", so der VfB-Coach, der kurz nach Wiederanpfiff ordentlich durchpusten konnte.

Enzo Millot drehte das Spiel im zweiten Durchgang auf Seiten der Schwaben, bereits nach knapp über einer Stunde war die Relegation endgültig entschieden. "Eine zähe Saison mit vielen Ups und Downs", wie Wohlgemuth die nun abgelaufene Spielzeit beschrieb, ist für den VfB somit glimpflich ausgegangen. Vor allem der Wechsel auf der Trainerbank von Bruno Labbadia zu Hoeneß war ein Glücksgriff. "Wir haben ihn zum richtigen Zeitpunkt geholt", so Wohlgemuth, "er hat die richtigen Hebel gefunden".

Bei Sosa "kann alles passieren"

Die Zahlen des 41-Jährigen können sich definitiv sehen lassen. Sechs Siege in zwölf Pflichtspielen, dazu nur eine Niederlage in der Bundesliga. Hoeneß fühlte sich nach dem nun realisierten Klassenerhalt "leer", der Druck fiel nach Schlusspfiff nach und nach ab. Gleiches galt für Borna Sosa, einer von vielen VfB-Profis, dessen Zukunft noch nicht geklärt ist. "Alles kann passieren", sagte der Kroate, der sich am Neckar aber pudelwohl fühlt. "Ich bin fünf Jahre in Stuttgart. Wenn alle bleiben, können wir eine gute nächste Saison spielen."

Sosa war anzumerken, dass diese Saison so gar nicht den eigenen Ansprüchen und denen des Vereins entsprach. "Normalerweise kann dieser Verein nicht Relegation spielen." In der kommenden Spielzeit soll die ungeliebte Verlängerung der Saison unbedingt vermieden werden.