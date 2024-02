"Zum Leistungsträger entwickelt": Hannover bindet Leopold

Enzo Leopold hat sich in dieser Spielzeit einen Stammplatz bei Hannover 96 erkämpft. Der Lohn: Sein im Sommer auslaufender Vertrag wurde bis 2026 verlängert.

Drei Tage vor dem Niedersachsenduell gegen den VfL Osnabrück am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Hannover 96 einen absoluten Stammspieler der laufenden Saison über den Sommer hinaus an den Verein gebunden. Enzo Leopold, dessen ursprüngliches Arbeitspapier Ende Juni ausgelaufen wäre, unterschrieb bis 2026.

Der 23-Jährige wurde beim SC Freiburg ausgebildet, für dessen Zweitvertretung er 2021/22 24 Drittliga-Einsätze verbuchte, drei Tore erzielte und vier Treffer vorbereitete. Hannover 96 wurde auf den zentralen Mittelfeldspieler aufmerksam und verpflichtete ihn im Sommer 2022 für den Zweitliga-Kader.

Nachdem sich Leopold bereits am fünften Spieltag in die erste Elf spielte und zunächst regelmäßig auflief, wurden die Einsatzzeiten in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit immer geringer. Der Mittelfeldspieler blieb häufig entweder 90 Minuten auf der Bank, oder kam erst kurz vor dem Ende in die Partie.

Drei Vorlagen in den vergangenen vier Spielen

In dieser Saison hat sich die Rolle des 1,74-Meter-Mannes jedoch geändert: Nachdem Leopold in den ersten beiden Ligaspielen und im Pokal in Sandhausen noch ohne Einsatz blieb, kam er am 3. Spieltag für 20 Minuten von der Bank. In der Folgewoche gab ihm Stefan Leitl das Vertrauen und stellte ihn in die erste Elf, aus der er seither nicht mehr wegzudenken ist. In 19 Startelf-Einsätzen traf er zweimal und glänzte in den vergangenen Wochen auch als Standardexperte. Durch ruhende Bälle kam er in den letzten vier Spielen zu seinen ersten drei Assists der Saison.

"Mit Enzo hat es vom ersten Tag an menschlich wie sportlich gepasst. Er hat sich der 2. Liga sehr schnell angepasst und sich Schritt für Schritt zum Leistungsträger entwickelt", bekräftigt 96-Sportdirektor Marcus Mann. "Man kann jede Woche erkennen, wie wichtig er für unser Spiel geworden ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir ihn auch künftig in unseren Reihen haben werden."

Leopold: "Es fühlt sich einfach richtig an"

Leopold selbst fühlt sich mittlerweile "extrem wohl" in Hannover. "Der Wechsel vor zwei Jahren war für mich ein großer Schritt - raus aus der Heimat in eine andere Stadt. Ich habe ihn zu keiner Zeit auch nur eine Sekunde bereut." Der Zentrumsspieler sieht bei sich persönlich und vor allem bei der gesamten Mannschaft "eine gute Entwicklung" und unterstreicht: "Es fühlt sich einfach richtig an, hier zu sein, und ich freue mich, dass ich das weiterhin sein werde."