Zum Gedenken an Müller: Reden von Hainer und Hoeneß

Der FC Bayern München wird Gerd Müller vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 17.30 Uhr) gemeinsam mit seinen Fans mit einem speziellen Gedenken ehren. Auch seine Geburtsstadt nimmt Abschied.

Nach dem Tod von Legende Gerd Müller wird dessen Geburtsstadt Nördlingen am Freitag eine öffentliche Gedenkfeier veranstalten. Wie die bayerische Stadt mitteilte, wird die Feier um 18.00 Uhr im Stadtsaal Klösterle stattfinden. "Wir trauern um einen großen Sohn unserer Stadt, der bei seinen Auftritten im In- und Ausland stets auch Botschafter seiner Heimatstadt Nördlingen war", sagte Oberbürgermeister David Wittner.

Zudem werden Bayern-Präsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß Müller vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln in Reden gedenken. Außerdem sind zum Spiel einige Weggefährten von Müller eingeladen worden. Nach dem Abpfiff erstrahlt die Arena ein zweites Mal mit dem besonderen Schriftzug "Danke Gerd".

Die DFL empfiehlt allen Vereinen der Bundesliga und 2. Liga außerdem eine Schweigeminute vor den Begegnungen am Wochenende. "Darüber hinaus ist es allen Klubs freigestellt, mit Trauerflor zu spielen", teilte die DFL am Donnerstagabend via Twitter mit.

Müller, der beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft eine Ära geprägt hatte, war am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben.