Zum fünften Mal Nöttingen: Wittwer übernimmt bis Saisonende

Der FC Nöttingen hat seine Trainerfrage geklärt - zumindest für diese Spielzeit. Ex-Profi Michael Wittwer hilft einmal mehr aus und übernimmt den Oberligisten bis Saisonende.

Wieder einmal springt Michael Wittwer beim FC Nöttingen ein. Der heute 55-Jährige, der in seiner aktiven Zeit als Profi beim Karlsruher SC auf 145 Erstliga-Spiele kommt, fungierte beim FCN zuvor bereits viermal als Trainer: So stand er in der Spielzeit 2004/05 ebenso an der Seitenlinie wie in jeweils längeren Phasen von 2010 bis 2016 sowie von 2018 bis 2020. Zuletzt half er in der Spielzeit 21/22 für einige Monate aus.

Assistiert wird er bei seinem fünften Engagement von seinem langjährigen Weggefährten Rainer Krieg, der als Co-Trainer einspringt. Ob ein weiterer Assistenztrainer die Arbeit der beiden unterstützen wird, ist noch offen. Wittwer ist klar als Interimslösung vorgesehen, zur kommenden Saison soll dann ein neuer Trainer das Ruder in Nöttingen übernehmen: "Hier sind die Verhandlungen weit fortgeschritten, aber noch nicht final abgeschlossen", schreibt der FCN in seiner Meldung.

Michael Wittwer tritt so die Nachfolge von Michael Fuchs an, der nach der Trennung von Reinhard Schenker gemeinsam mit Uwe Rhein und Roberto Zanco absprachegemäß nur bis Dezember übernommen hatte. Trainingsbeginn für den aktuellen Tabellenzwölften der Oberliga Baden-Württemberg ist für Montag, den 16.1., vorgesehen. Nicht mehr im FCN-Kader wird dabei Drittliga-Rekordtorschütze Anton Fink stehen, der Nöttingen gen Landesliga verlässt.