Zum fünften Mal in Serie: WM-Gold für deutsches Skisprung-Mixed-Team

Das deutsche Skisprung-Mixed-Team mit Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger sicherte sich am Sonntag Gold vor Norwegen und Slowenien. Es war bereits der fünfte WM-Titel in diesem Wettbewerb in Folge.

Strahlende Sieger: Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger IMAGO/Eibner