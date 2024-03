Zum ersten Mal in seiner Karriere: Höjlund wird Spieler des Monats in FC 24

Zum ersten Mal ist Rasmus Höjlund zum Spieler des Monats in FIFA respektive FC 24 gewählt worden.

Ist der Knoten bei Rasmus Höjlund geplatzt? Blieb der der Neuzugang von Manchester United lange Zeit ohne Scorer-Punkt, drehte er noch vor dem Jahreswechsel richtig auf. Seit dem 19. Spieltag trifft der Däne in jeder Partie, sofern er nicht ausfällt - was aktuell seit zwei Wochen der Fall ist.

Ärgerlich für ihn, denn die Muskelverletzung stoppt einen furiosen Lauf. Fünf Tore und eine Vorlage stehen allein in 2024 zu Buche - darunter wichtige Treffer. So war sein Doppelpack gegen Luton Town spielentscheidend (2:1). Bezeichnend: Seit dem 19. Spieltag fiel der 21-Jährige bisher drei Mal aus - in keiner dieser Begegnungen konnten die Red Devils einen Punkt holen geschweige denn gewinnen. Anders sieht es dagegen aus, wenn der Stürmer auf dem Feld steht. Dann traf er nicht nur zuletzt - auch die Truppe von Erik ten Haag blieb ungeschlagen.

Zweitstärkste Spezialkarte für Höjlund in FC 24

Wenig verwunderlich daher, dass die Auszeichnung Player of the Month (POTM) für den Februar an den Torjäger geht. Nebst einer Trophäe erhält der Däne in Football Ultimate Team (FUT) von EA SPORTS FC 24 eine Spezialkarte, die durchaus überzeugen kann. Über allem steht eine 88er Gesamtbewertung, wodurch das POTM-Item seine zweitstärkste Karte bisher im Modus ist. Nur das Future-Stars-Spezialobjekt hat einen Punkt mehr.

Anders als dieses kann die bereits erschienene Spieler-des-Monats-Karte nicht auf dem Transfermarkt erworben werden. Wie bei den POTMs üblich, muss man via Squadbuilding-Challenge (SBC) ein oder mehrere Teams eintauschen. In diesem Fall reicht eines, welches mindestens einen Premier-League-Spieler, einen Akteur des Teams der Woche und ein Durchschnittsrating von 86 beinhalten muss. Wählt man den günstigsten Weg, werden die Kosten laut FUTBIN auf knapp 86.000 Münzen geschätzt. Aktiv ist die Challenge bis zum 8. April.

Während in der höchsten englischen Spielklasse der Spieler des Monats Februar feststeht, wird dieser für die Bundesliga aktuell gewählt. Zur Auswahl steht ein Leverkusen-Trio, an dessen Spitze Florian Wirtz ist. Gewinnt der Mittelfeldspieler, könnten gleich zwei Wechselspiele in die nächste Runde gehen.