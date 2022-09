"Zum ersten Mal im Norden": Oldenburg leiht Hasenhüttl aus

Der VfB Oldenburg hat am Deadline Day noch in der Sturmspitze nachgelegt und Patrick Hasenhüttl vom österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt ausgeliehen.

Aus den Bergen in den Norden: Patrick Hasenhüttl. IMAGO/GEPA pictures

In den ersten sechs Drittliga-Spielen hat der Aufsteiger VfB Oldenburg lediglich fünf Tore erzielt, der Wunsch nach einem weiteren Angreifer war daher groß. Mit Patrick Hasenhüttl hat der VfB nun einen robusten Stürmer unter Vertrag genommen, der 25-Jährige wird für ein Jahr vom SK Austria Klagenfurt ausgeliehen.

"Ich bin zum ersten Mal im Norden und es gefällt mir", so Hasenhüttl, der seine Karriere bisher im Süden verbracht hat. Ausgebildet wurde der 1,90 Meter große Mittelstürmer beim VfB Stuttgart, die ersten Schritte im Profifußball ging er beim FC Ingolstadt. Es folgten Stationen bei Türkgücü München und bei der Spielvereinigung Unterhaching, ehe er nach Klagenfurt wechselte.

Leidenszeit vorbei

"Ich hatte ein wenig Pech, war verletzt, dann kam Corona und ich musste aufgrund von Pfeifferschem Drüsenfieber eine Zeitlang aussetzen. Jetzt bin ich wieder fit, habe in Klagenfurt die komplette Sommervorbereitung absolviert, in Testspielen und in der Reserve gespielt", berichtet der Sohn von Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl.

In Oldenburg will der gebürtige Belgier nun wieder Spielpraxis sammeln. "Die 3. Liga ist so enorm reizvoll. Tolle Vereine, tolle Stadien, es macht unheimlich viel Spaß, dort zu spielen. Dass ich beim VfB die Chance dazu bekomme, freut mich sehr."