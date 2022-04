Zum Dritten: Ramon Gehrmann soll den SGV Freiberg zum Aufstieg führen

Es ist eine Personalie mit pikanter Note: Der SGV Freiberg hat Ramon Gehrmann als Sbonias-Nachfolger präsentiert, der coachte zuletzt den ärgsten Rivalen im Rennen um den Aufstieg, die Stuttgarter Kickers. Es ist bereits das dritte Engagement des 47-Jährigen am Freiberger Wasen.

Von 2012 bis 2015 sowie von 2016 bis 2019 war Ramon Gehrmann bereits Coach des SGV Freiberg, unterbrochen von einem Engagement als Nachwuchstrainer des Karlsruher SC. Zur Saison 19/20 heuerte er dann bei den Stuttgarter Kickers an, wurde dort aber in seiner dritten Spielzeit Ende September aus sportlichen Gründen freigestellt.

Nun soll er dem SGV Freiberg helfen, seinen letzten Verein wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen. Platz 1 in der Oberliga Baden-Württemberg nämlich, der zum direkten Aufstieg in die Regionalliga berechtigt, hatten die Freiberger vor ein paar Tagen an den Kontrahenten verloren und anschließend Coach Evangelos Sbonias vorzeitig entlassen. Sbonias hatte zuvor auch angekündigt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Nun also Gehrmann zum Dritten beim SGV Freiberg: Er wird schon am Donnerstagabend im Heimspiel gegen den FC Rielasingen-Arlen an der Seitenlinie stehen, schreibt der Verein in seiner Kurzmeldung. Die Kickers spielen, ebenfalls am Donnerstag, zuhause gegen den 1. CfR Pforzheim. Abwarten, ob Gehrmann mit seinem neuen Team gleich mal mit einer erneuten Tabellenführung startet.